https://ria.ru/20230412/abkhaziya-1864871560.html

В Сухуме обвинили Грузию в активизации вербовочной работы в Абхазии

В Сухуме обвинили Грузию в активизации вербовочной работы в Абхазии - РИА Новости, 12.04.2023

В Сухуме обвинили Грузию в активизации вербовочной работы в Абхазии

Спецслужбы Грузии активизировали деятельность по вербовке жителей Абхазии, сообщает в среду Служба государственной безопасности (СГБ) республики. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T17:53

2023-04-12T17:53

2023-04-12T17:53

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СУХУМ, 12 апр – РИА Новости. Спецслужбы Грузии активизировали деятельность по вербовке жителей Абхазии, сообщает в среду Служба государственной безопасности (СГБ) республики. По данным ведомства, практика проводимых контрразведывательных мероприятий свидетельствует, что одним из основных направлений деятельности грузинских спецслужб является Абхазия и это обусловлено планами Грузии по подрыву независимости и суверенитета республики. Грузинские спецслужбы используют в том числе комплексную систему шпионажа, составными звеньями, которой являются агентурный аппарат, осведомители из числа граждан и жителей Абхазии, указали в СГБ. "Хочется предостеречь наших граждан и жителей Абхазии и обратить внимание на тенденцию и активизацию спецслужб Грузии, направленную на вербовочную деятельность. В результате необдуманных действий некоторых граждан урон наносится интересам страны и ее безопасности. Особенно хочется предостеречь молодое поколение республики, а также социально незащищённые слои общества и напомнить об уголовной ответственности", - говорится в сообщении. Отмечается, что приоритетными для грузинских спецслужб являются задачи по проникновению в ведущие госучреждения правоохранительных органов Абхазии, а также в окружение политических лидеров, сотрудников исполнительной и законодательной власти. "Официальный Тбилиси стремится добыть данные о политической, экономической и военной областях, о расположении военных объектов, о их передвижении, о качественном и количественном составе" - подчеркивают в СГБ. Как указали в ведомстве, наиболее благоприятным местом для вербовки жителей Абхазии является канал въезда и выезда через КПП "Ингур" на границе с Грузией. "Усиление органами безопасности Абхазии мер пропускного режима на КПП "Ингур" способствовало недопущению причинения ущерба нашим национальным интересам", - уточняют в СГБ.

https://ria.ru/20230404/gruziya-1862848804.html

https://ria.ru/20230313/abkhaziya-1857604328.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, абхазия, грузия, сухум