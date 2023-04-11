https://ria.ru/20230411/zoopark-1864412214.html
В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки
В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки - РИА Новости, 11.04.2023
В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки
Мадагаскарские тенреки проснулись после спячки в Московском зоопарке, сообщила в Telegram-канале пресс-служба учреждения. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:42
2023-04-11T10:42
2023-04-11T12:15
хорошие новости
общество
москва
московский зоопарк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864411377_0:0:1682:946_1920x0_80_0_0_2217bde78f6b50c30759874d51e8ea08.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мадагаскарские тенреки проснулись после спячки в Московском зоопарке, сообщила в Telegram-канале пресс-служба учреждения. В зоопарке рассказали, что сотрудники Экспериментального отдела мелких млекопитающих создали для тенреков условия, имитирующие мадагаскарскую зиму. Осенью, когда приходит время спячки, зверьки становятся медлительными, реже выходят из домиков, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда температуру в помещении опустили до 16-18 градусов, и тенреки заснули. "Во время спячки зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опускается до необходимой, условия в помещении меняют на летние: увеличивают температура, влажность воздуха и предоставляют обильное питание. Как в природе", — добавили в пресс-службе.Обитатели Московского зоопарка постепенно просыпаются после зимы. В середине марта из спячки вышли бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, а на этой неделе — тушканчики, которых уже достали из холодильника.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864411377_113:0:1374:946_1920x0_80_0_0_44e4ca52f880d8975f4ec1e4e1125458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Московский зоопарк
В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки
Московский зоопарк показал видео с проснувшимися после спячки мадагаскарскими тенреками
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Мадагаскарские тенреки проснулись после спячки в Московском зоопарке, сообщила в Telegram-канале
пресс-служба учреждения.
«
"Они очень похожи на обыкновенных ежей, но им даже не родственники", — говорится в релизе.
В зоопарке рассказали, что сотрудники Экспериментального отдела мелких млекопитающих создали для тенреков условия, имитирующие мадагаскарскую зиму. Осенью, когда приходит время спячки, зверьки становятся медлительными, реже выходят из домиков, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда температуру в помещении опустили до 16-18 градусов, и тенреки заснули.
"Во время спячки зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опускается до необходимой, условия в помещении меняют на летние: увеличивают температура, влажность воздуха и предоставляют обильное питание. Как в природе", — добавили в пресс-службе.
Обитатели Московского зоопарка постепенно просыпаются после зимы. В середине марта из спячки вышли бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, а на этой неделе — тушканчики, которых уже достали из холодильника.