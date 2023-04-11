https://ria.ru/20230411/zoopark-1864412214.html

В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки

В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки - РИА Новости, 11.04.2023

В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки

Мадагаскарские тенреки проснулись после спячки в Московском зоопарке, сообщила в Telegram-канале пресс-служба учреждения. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:42

2023-04-11T10:42

2023-04-11T12:15

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мадагаскарские тенреки проснулись после спячки в Московском зоопарке, сообщила в Telegram-канале пресс-служба учреждения. В зоопарке рассказали, что сотрудники Экспериментального отдела мелких млекопитающих создали для тенреков условия, имитирующие мадагаскарскую зиму. Осенью, когда приходит время спячки, зверьки становятся медлительными, реже выходят из домиков, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда температуру в помещении опустили до 16-18 градусов, и тенреки заснули. "Во время спячки зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опускается до необходимой, условия в помещении меняют на летние: увеличивают температура, влажность воздуха и предоставляют обильное питание. Как в природе", — добавили в пресс-службе.Обитатели Московского зоопарка постепенно просыпаются после зимы. В середине марта из спячки вышли бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, а на этой неделе — тушканчики, которых уже достали из холодильника.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московский зоопарк