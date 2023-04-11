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В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки - РИА Новости, 11.04.2023
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10:42 11.04.2023 (обновлено: 12:15 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/zoopark-1864412214.html
В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки
В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки - РИА Новости, 11.04.2023
В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки
Мадагаскарские тенреки проснулись после спячки в Московском зоопарке, сообщила в Telegram-канале пресс-служба учреждения. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:42
2023-04-11T12:15
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мадагаскарские тенреки проснулись после спячки в Московском зоопарке, сообщила в Telegram-канале пресс-служба учреждения. В зоопарке рассказали, что сотрудники Экспериментального отдела мелких млекопитающих создали для тенреков условия, имитирующие мадагаскарскую зиму. Осенью, когда приходит время спячки, зверьки становятся медлительными, реже выходят из домиков, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда температуру в помещении опустили до 16-18 градусов, и тенреки заснули. "Во время спячки зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опускается до необходимой, условия в помещении меняют на летние: увеличивают температура, влажность воздуха и предоставляют обильное питание. Как в природе", — добавили в пресс-службе.Обитатели Московского зоопарка постепенно просыпаются после зимы. В середине марта из спячки вышли бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, а на этой неделе — тушканчики, которых уже достали из холодильника.
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общество, москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Москва, Московский зоопарк
В московском зоопарке вышли из спячки мадагаскарские тенреки

Московский зоопарк показал видео с проснувшимися после спячки мадагаскарскими тенреками

© Московский зоопарк/ВКонтактеМадагаскарский тенрек в Московском зоопарке
Мадагаскарский тенрек в Московском зоопарке
© Московский зоопарк/ВКонтакте
Мадагаскарский тенрек в Московском зоопарке
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Мадагаскарские тенреки проснулись после спячки в Московском зоопарке, сообщила в Telegram-канале пресс-служба учреждения.
«

"Они очень похожи на обыкновенных ежей, но им даже не родственники", — говорится в релизе.

В зоопарке рассказали, что сотрудники Экспериментального отдела мелких млекопитающих создали для тенреков условия, имитирующие мадагаскарскую зиму. Осенью, когда приходит время спячки, зверьки становятся медлительными, реже выходят из домиков, разгребают грунт и ложатся на голый пол вольера, чтобы было прохладнее. Тогда температуру в помещении опустили до 16-18 градусов, и тенреки заснули.
"Во время спячки зверьков регулярно взвешивают. Весной, когда масса тенреков опускается до необходимой, условия в помещении меняют на летние: увеличивают температура, влажность воздуха и предоставляют обильное питание. Как в природе", — добавили в пресс-службе.
Обитатели Московского зоопарка постепенно просыпаются после зимы. В середине марта из спячки вышли бурая медведица Роза и гималайский медведь Аладдин, а на этой неделе — тушканчики, которых уже достали из холодильника.
 
Хорошие новостиОбществоМоскваМосковский зоопарк
 
 
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