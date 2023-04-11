https://ria.ru/20230411/zhurnalisty-1864374935.html

Пресс-секретарь Байдена заступилась за шефа и вывела журналистов из себя

Пресс-секретарь Байдена заступилась за шефа и вывела журналистов из себя - РИА Новости, 11.04.2023

Пресс-секретарь Байдена заступилась за шефа и вывела журналистов из себя

Журналисты из пула Белого дома остались недовольны заявлениями пресс-секретаря Джо Байдена Карин Жан-Пьер по поводу общения президента США с прессой, сообщает... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T06:00

2023-04-11T06:00

2023-04-11T12:42

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Журналисты из пула Белого дома остались недовольны заявлениями пресс-секретаря Джо Байдена Карин Жан-Пьер по поводу общения президента США с прессой, сообщает Fox News.Во время брифинга один из репортеров спросил Жан-Пьер, пытается ли администрация Байдена "оградить" его от общения с журналистами, на что пресс-секретарь категорично ответила "абсолютно нет".После этого ее спросили, почему у американского лидера нет запланированных официальных пресс-конференций, где репортеры смогли бы непосредственно задать ему свои вопросы. Жан-Пьер заявила, что Байден "много раз выступал перед всеми" ними, при этом она добавила, что ей нечего сообщить насчет какой-либо официальной пресс-конференции президента.Однако журналисты не успокоились, напомнив, что американский лидер не придерживается "нормы" общения с прессой, которая была у предыдущих президентов. Так, один из репортеров указал, что у СМИ давно не было возможности задать Байдену вопросы "в официальной обстановке".В ответ Жан-Пьер сказала, что ее шеф "беспрецедентно" отвечает на большое количество "выкрикиваемых" вопросов с мест во время мероприятий. После этого заявления журналисты в помещении "разразились негодованием", начав роптать в знак несогласия, на что Жан-Пьер усмехнулась и повторила сказанное раньше.Как отмечается, это не первый случай, когда пресс-секретарь американского лидера сталкивается с давлением из-за отсутствия контактов Байдена с прессой.

https://ria.ru/20230304/polyanskiy-1855799689.html

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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер