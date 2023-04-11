https://ria.ru/20230411/zhurnalist-1864620698.html

Байден поговорил с родственниками арестованного журналиста WSJ Гершковича

Байден поговорил с родственниками арестованного журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 11.04.2023

Байден поговорил с родственниками арестованного журналиста WSJ Гершковича

Президент США Джо Байден во вторник провел первый разговор с родственниками арестованного в РФ по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T21:05

2023-04-11T21:05

2023-04-11T21:12

россия

в мире

сша

екатеринбург

джо байден

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

эван гершкович

карин жан-пьер

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ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник провел первый разговор с родственниками арестованного в РФ по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По информации Жан-Пьер, которую цитирует телеканал CNN, Байден связался с родными Гершковича по телефону с борта президентского самолета, на котором глава государства направляется с визитом в Ирландию."(В ходе разговора) президент дал понять, что его команда, курирующая вопросы национальной безопасности, фокусировала и по-прежнему намерена фокусировать усилия на освобождении Эвана, а также Пола Уилана", - проинформировала представительница Белого дома.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".

https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864594285.html

россия

сша

екатеринбург

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россия, в мире, сша, екатеринбург, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эван гершкович, карин жан-пьер