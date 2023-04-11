Рейтинг@Mail.ru
Байден поговорил с родственниками арестованного журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:05 11.04.2023 (обновлено: 21:12 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/zhurnalist-1864620698.html
Байден поговорил с родственниками арестованного журналиста WSJ Гершковича
Байден поговорил с родственниками арестованного журналиста WSJ Гершковича - РИА Новости, 11.04.2023
Байден поговорил с родственниками арестованного журналиста WSJ Гершковича
Президент США Джо Байден во вторник провел первый разговор с родственниками арестованного в РФ по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T21:05
2023-04-11T21:12
россия
в мире
сша
екатеринбург
джо байден
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
эван гершкович
карин жан-пьер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862493038_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_add0f324e912cd3530e652991271bd22.jpg
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник провел первый разговор с родственниками арестованного в РФ по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.По информации Жан-Пьер, которую цитирует телеканал CNN, Байден связался с родными Гершковича по телефону с борта президентского самолета, на котором глава государства направляется с визитом в Ирландию."(В ходе разговора) президент дал понять, что его команда, курирующая вопросы национальной безопасности, фокусировала и по-прежнему намерена фокусировать усилия на освобождении Эвана, а также Пола Уилана", - проинформировала представительница Белого дома.ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
https://ria.ru/20230411/gershkovich-1864594285.html
россия
сша
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/02/1862493038_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_1af1fecfd027f1322f4096b1b767113d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, екатеринбург, джо байден, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), эван гершкович, карин жан-пьер
Россия, В мире, США, Екатеринбург, Джо Байден, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Эван Гершкович, Карин Жан-Пьер
Байден поговорил с родственниками арестованного журналиста WSJ Гершковича

Байден пообещал родственникам арестованного Гершковича освободить журналиста

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoКорреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович выходит из здания Лефортовского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 апр – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник провел первый разговор с родственниками арестованного в РФ по делу о шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По информации Жан-Пьер, которую цитирует телеканал CNN, Байден связался с родными Гершковича по телефону с борта президентского самолета, на котором глава государства направляется с визитом в Ирландию.
"(В ходе разговора) президент дал понять, что его команда, курирующая вопросы национальной безопасности, фокусировала и по-прежнему намерена фокусировать усилия на освобождении Эвана, а также Пола Уилана", - проинформировала представительница Белого дома.
ФСБ РФ 30 марта объявила, что корреспондент московского бюро WSJ Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гершковича взяли с поличным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имеет отношения к журналистике. По ее словам, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в России для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой: "уже не первого известного западника "хватают за руку".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Байден прокомментировал задержание в России журналиста Гершковича
Вчера, 18:25
 
РоссияВ миреСШАЕкатеринбургДжо БайденФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Эван ГершковичКарин Жан-Пьер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала