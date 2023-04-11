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Немецкая журналистка резко обратилась к Зеленскому - РИА Новости, 11.04.2023
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11:04 11.04.2023 (обновлено: 18:18 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/zelenskiy-1864417540.html
Немецкая журналистка резко обратилась к Зеленскому
Немецкая журналистка резко обратилась к Зеленскому - РИА Новости, 11.04.2023
Немецкая журналистка резко обратилась к Зеленскому
Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер интервью изданию Express призвала президента Украины Владимира Зеленского не вызывать гнев России. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:04
2023-04-11T18:18
в мире
украина
россия
германия
владимир зеленский
олаф шольц
сара вагенкнехт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер интервью изданию Express призвала президента Украины Владимира Зеленского не вызывать гнев России."Такой подстрекательский язык в корне недопустим! Если сейчас Украина нападет на Крым, что станет пересечением "красной черты" России, то я боюсь представить, каков будет ответ Кремля", — заявила она.По ее словам, из-за этого Запад может оказаться в эпицентре мировой войны.Кроме того, журналистка раскритиковала военную помощь ВСУ, заявив, что это не спасает жизни, а забирает их.Шварцер активно выступает против поставок оружия на Украину и за мирное урегулирование конфликта. В феврале она вместе с депутатом бундестага Сарой Вагенкнехт опубликовала петицию "Манифест за мир", которую подписали более 750 тысяч человек. Среди них — известные немецкие политики, в том числе представители диаметрально противоположных течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.
https://ria.ru/20230407/ukraina-1863768720.html
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в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, олаф шольц, сара вагенкнехт, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт, Вооруженные силы Украины
Немецкая журналистка резко обратилась к Зеленскому

Немецкая журналистка Шварцер призвала Зеленского не провоцировать Россию

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер интервью изданию Express призвала президента Украины Владимира Зеленского не вызывать гнев России.
"Такой подстрекательский язык в корне недопустим! Если сейчас Украина нападет на Крым, что станет пересечением "красной черты" России, то я боюсь представить, каков будет ответ Кремля", — заявила она.
Бундестаг - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
От Германии не стоит ожидать мирных инициатив по Украине, считает эксперт
7 апреля, 14:38
По ее словам, из-за этого Запад может оказаться в эпицентре мировой войны.
Кроме того, журналистка раскритиковала военную помощь ВСУ, заявив, что это не спасает жизни, а забирает их.
Шварцер активно выступает против поставок оружия на Украину и за мирное урегулирование конфликта. В феврале она вместе с депутатом бундестага Сарой Вагенкнехт опубликовала петицию "Манифест за мир", которую подписали более 750 тысяч человек. Среди них — известные немецкие политики, в том числе представители диаметрально противоположных течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.
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В миреУкраинаРоссияГерманияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцСара ВагенкнехтВооруженные силы Украины
 
 
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