https://ria.ru/20230411/zelenskiy-1864417540.html

Немецкая журналистка резко обратилась к Зеленскому

Немецкая журналистка резко обратилась к Зеленскому - РИА Новости, 11.04.2023

Немецкая журналистка резко обратилась к Зеленскому

Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер интервью изданию Express призвала президента Украины Владимира Зеленского не вызывать гнев России. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:04

2023-04-11T11:04

2023-04-11T18:18

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сара вагенкнехт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Немецкая журналистка и активистка Алиса Шварцер интервью изданию Express призвала президента Украины Владимира Зеленского не вызывать гнев России."Такой подстрекательский язык в корне недопустим! Если сейчас Украина нападет на Крым, что станет пересечением "красной черты" России, то я боюсь представить, каков будет ответ Кремля", — заявила она.По ее словам, из-за этого Запад может оказаться в эпицентре мировой войны.Кроме того, журналистка раскритиковала военную помощь ВСУ, заявив, что это не спасает жизни, а забирает их.Шварцер активно выступает против поставок оружия на Украину и за мирное урегулирование конфликта. В феврале она вместе с депутатом бундестага Сарой Вагенкнехт опубликовала петицию "Манифест за мир", которую подписали более 750 тысяч человек. Среди них — известные немецкие политики, в том числе представители диаметрально противоположных течений, писатели, журналисты, деятели культуры, искусства и науки.

https://ria.ru/20230407/ukraina-1863768720.html

https://ria.ru/20230408/tanki-1863909512.html

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в мире, украина, россия, германия, владимир зеленский, олаф шольц, сара вагенкнехт, вооруженные силы украины