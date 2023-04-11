https://ria.ru/20230411/zasedanie-1864627623.html

США, Британия и Франция сорвали предметные дебаты в Совбезе ООН, заявил МИД

США, Британия и Франция сорвали предметные дебаты в Совбезе ООН, заявил МИД - РИА Новости, 11.04.2023

США, Британия и Франция сорвали предметные дебаты в Совбезе ООН, заявил МИД

Великобритания, США и Франция свели заседание Совбеза ООН по противодействию бесконтрольному распространению оружия к политической демагогии, нацеленной на... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T22:35

2023-04-11T22:35

2023-04-11T23:33

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Великобритания, США и Франция свели заседание Совбеза ООН по противодействию бесконтрольному распространению оружия к политической демагогии, нацеленной на дискредитацию России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства. Как отметила дипломат, большинство членов СБ, а также присоединившиеся к обсуждению делегации других стран — членов ООН были настроены провести предметный разговор, но его "свели к безответственной политической демагогии"."Нацеленной на дальнейшую дискредитацию России и других государств, которые в состоянии еще противостоять неоколониальным амбициям коллективного Запада", — подчеркнула она.По словам Захаровой, со стороны западной тройки постоянных членов Совбеза начались антироссийские выпады и "огульные обвинения в созданном ими же при поддержке других евро-атлантических союзников кризисе вокруг Украины".Накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое центральное мероприятие под российским председательством в Совбезе — открытые дебаты по рискам, связанным с нарушением обязательств по поставкам продукции военного и двойного назначения.

https://ria.ru/20230411/vizy-1864473689.html

https://ria.ru/20230403/mesto-1862771104.html

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в мире, россия, великобритания, сша, мария захарова, оон