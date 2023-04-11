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США, Британия и Франция сорвали предметные дебаты в Совбезе ООН, заявил МИД - РИА Новости, 11.04.2023
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22:35 11.04.2023 (обновлено: 23:33 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/zasedanie-1864627623.html
США, Британия и Франция сорвали предметные дебаты в Совбезе ООН, заявил МИД
США, Британия и Франция сорвали предметные дебаты в Совбезе ООН, заявил МИД - РИА Новости, 11.04.2023
США, Британия и Франция сорвали предметные дебаты в Совбезе ООН, заявил МИД
Великобритания, США и Франция свели заседание Совбеза ООН по противодействию бесконтрольному распространению оружия к политической демагогии, нацеленной на... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:35
2023-04-11T23:33
в мире
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мария захарова
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Великобритания, США и Франция свели заседание Совбеза ООН по противодействию бесконтрольному распространению оружия к политической демагогии, нацеленной на дискредитацию России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства. Как отметила дипломат, большинство членов СБ, а также присоединившиеся к обсуждению делегации других стран — членов ООН были настроены провести предметный разговор, но его "свели к безответственной политической демагогии"."Нацеленной на дальнейшую дискредитацию России и других государств, которые в состоянии еще противостоять неоколониальным амбициям коллективного Запада", — подчеркнула она.По словам Захаровой, со стороны западной тройки постоянных членов Совбеза начались антироссийские выпады и "огульные обвинения в созданном ими же при поддержке других евро-атлантических союзников кризисе вокруг Украины".Накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое центральное мероприятие под российским председательством в Совбезе — открытые дебаты по рискам, связанным с нарушением обязательств по поставкам продукции военного и двойного назначения.
https://ria.ru/20230411/vizy-1864473689.html
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в мире, россия, великобритания, сша, мария захарова, оон
В мире, Россия, Великобритания, США, Мария Захарова, ООН
США, Британия и Франция сорвали предметные дебаты в Совбезе ООН, заявил МИД

Захарова: заседание Совбеза ООН свели к демагогии, направленной на дискредитацию России

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Великобритания, США и Франция свели заседание Совбеза ООН по противодействию бесконтрольному распространению оружия к политической демагогии, нацеленной на дискредитацию России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте ведомства.
Как отметила дипломат, большинство членов СБ, а также присоединившиеся к обсуждению делегации других стран — членов ООН были настроены провести предметный разговор, но его "свели к безответственной политической демагогии".
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"Нацеленной на дальнейшую дискредитацию России и других государств, которые в состоянии еще противостоять неоколониальным амбициям коллективного Запада", — подчеркнула она.
По словам Захаровой, со стороны западной тройки постоянных членов Совбеза начались антироссийские выпады и "огульные обвинения в созданном ими же при поддержке других евро-атлантических союзников кризисе вокруг Украины".
Накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось первое центральное мероприятие под российским председательством в Совбезе — открытые дебаты по рискам, связанным с нарушением обязательств по поставкам продукции военного и двойного назначения.
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В миреРоссияВеликобританияСШАМария ЗахароваООН
 
 
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