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В Красноярске нашли стримершу, кричащую матом на сына-инвалида - РИА Новости, 11.04.2023
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10:04 11.04.2023 (обновлено: 13:55 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/zaderzhanie-1864401715.html
В Красноярске нашли стримершу, кричащую матом на сына-инвалида
В Красноярске нашли стримершу, кричащую матом на сына-инвалида - РИА Новости, 11.04.2023
В Красноярске нашли стримершу, кричащую матом на сына-инвалида
В Красноярске возбудили уголовное дело против стримерши, которая орала матом на сына-инвалида и выкладывала видео в соцсетях, сообщил краевой главк МВД. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:04
2023-04-11T13:55
россия
происшествия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. В Красноярске возбудили уголовное дело против стримерши, которая орала матом на сына-инвалида и выкладывала видео в соцсетях, сообщил краевой главк МВД. "Прямо сейчас полицейские находятся в Октябрьском районе, в квартире у красноярки, которая на распространившемся ранее в сети Интернет видео, предположительно, оскорбляла малолетнего сына. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, общаются с женщиной и проверяют условия жизни детей", — говорится в релизе. Полиция также опубликовала видеозапись, на которой женщина говорит, что не хочет потерять детей, и признается, что "накосячила". Проверку, со своей стороны, провели также органы прокуратуры и следствия. В региональном управлении Следственого комитета сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Председатель СК поручил доложить о ходе расследования.
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россия
красноярск
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россия, происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске нашли стримершу, кричащую матом на сына-инвалида

В Красноярске задержали стримершу, снимавшую издевательства над сыном-инвалидом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 11 апр — РИА Новости. В Красноярске возбудили уголовное дело против стримерши, которая орала матом на сына-инвалида и выкладывала видео в соцсетях, сообщил краевой главк МВД.
"Прямо сейчас полицейские находятся в Октябрьском районе, в квартире у красноярки, которая на распространившемся ранее в сети Интернет видео, предположительно, оскорбляла малолетнего сына. В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, общаются с женщиной и проверяют условия жизни детей", — говорится в релизе.
Полиция также опубликовала видеозапись, на которой женщина говорит, что не хочет потерять детей, и признается, что "накосячила".
Проверку, со своей стороны, провели также органы прокуратуры и следствия. В региональном управлении Следственого комитета сообщили, что возбудили уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Председатель СК поручил доложить о ходе расследования.
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РоссияПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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