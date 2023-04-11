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Япония обеспокоилась возросшей активностью России и КНР вблизи ее границ - РИА Новости, 11.04.2023
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07:12 11.04.2023 (обновлено: 07:13 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/yaponiya-1864377378.html
Япония обеспокоилась возросшей активностью России и КНР вблизи ее границ
Япония обеспокоилась возросшей активностью России и КНР вблизи ее границ - РИА Новости, 11.04.2023
Япония обеспокоилась возросшей активностью России и КНР вблизи ее границ
Япония обеспокоена и намерена с точки зрения национальной безопасности продолжать пристально отслеживать укрепление военных связей между Россией и Китаем, в... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T07:12
2023-04-11T07:13
япония
россия
китай
в мире
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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Япония обеспокоена и намерена с точки зрения национальной безопасности продолжать пристально отслеживать укрепление военных связей между Россией и Китаем, в частности, проведение совместного воздушного и морского патрулирования районов вокруг Японии, говорится в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" за этот год. В публикации также выражается обеспокоенность ростом активности российской и китайской стороны близ Японии и говорится о необходимости "продолжать пристально следить за тем фактом, что военные Китай и России проводят совместные операции вокруг Японии с возросшей частотой". "Синяя книга по дипломатии" - ежегодный доклад министерства иностранных дел, отражающий отношения Японии со странами мира на текущий момент и содержащий анализ международной обстановки.
https://ria.ru/20230409/chekhiya-1864027240.html
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япония, россия, китай, в мире
Япония, Россия, Китай, В мире
Япония обеспокоилась возросшей активностью России и КНР вблизи ее границ

МИД Японии: Токио продолжит отслеживать рост активности России и КНР вблизи границ страны

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2021"
Российско-китайские учения Морское взаимодействие - 2021 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2021". Архивное фото
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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Япония обеспокоена и намерена с точки зрения национальной безопасности продолжать пристально отслеживать укрепление военных связей между Россией и Китаем, в частности, проведение совместного воздушного и морского патрулирования районов вокруг Японии, говорится в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" за этот год.
«
"В Индо-Тихоокеанском регионе Россия в сентябре провела учения "Восток-2022", в которых впервые приняли участие сразу три подразделения вооруженных сил Китая – наземные, морские и воздушные. Также наблюдаются шаги по укреплению военных связей, в частности, проведение совместных пролетов российских вооруженных сил и китайских военных бомбардировщиков, а также совместного патрулирования морскими судами (двух стран – ред.) регионов вокруг Японии", - говорится в документе.
В публикации также выражается обеспокоенность ростом активности российской и китайской стороны близ Японии и говорится о необходимости "продолжать пристально следить за тем фактом, что военные Китай и России проводят совместные операции вокруг Японии с возросшей частотой".
"Синяя книга по дипломатии" - ежегодный доклад министерства иностранных дел, отражающий отношения Японии со странами мира на текущий момент и содержащий анализ международной обстановки.
Прага - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
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