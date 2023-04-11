https://ria.ru/20230411/yaponiya-1864377378.html

Япония обеспокоилась возросшей активностью России и КНР вблизи ее границ

Япония обеспокоилась возросшей активностью России и КНР вблизи ее границ - РИА Новости, 11.04.2023

Япония обеспокоилась возросшей активностью России и КНР вблизи ее границ

Япония обеспокоена и намерена с точки зрения национальной безопасности продолжать пристально отслеживать укрепление военных связей между Россией и Китаем, в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T07:12

2023-04-11T07:12

2023-04-11T07:13

япония

россия

китай

в мире

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ТОКИО, 11 апр – РИА Новости. Япония обеспокоена и намерена с точки зрения национальной безопасности продолжать пристально отслеживать укрепление военных связей между Россией и Китаем, в частности, проведение совместного воздушного и морского патрулирования районов вокруг Японии, говорится в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" за этот год. В публикации также выражается обеспокоенность ростом активности российской и китайской стороны близ Японии и говорится о необходимости "продолжать пристально следить за тем фактом, что военные Китай и России проводят совместные операции вокруг Японии с возросшей частотой". "Синяя книга по дипломатии" - ежегодный доклад министерства иностранных дел, отражающий отношения Японии со странами мира на текущий момент и содержащий анализ международной обстановки.

https://ria.ru/20230409/chekhiya-1864027240.html

япония

россия

китай

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япония, россия, китай, в мире