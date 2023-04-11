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Япония оставила в дипломатической книге формулировку об "оккупации" Курил - РИА Новости, 11.04.2023
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05:39 11.04.2023 (обновлено: 17:04 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/yaponiya-1864374333.html
Япония оставила в дипломатической книге формулировку об "оккупации" Курил
Япония оставила в дипломатической книге формулировку об "оккупации" Курил - РИА Новости, 11.04.2023
Япония оставила в дипломатической книге формулировку об "оккупации" Курил
Япония вновь использовала формулировку о "незаконной оккупации" "северных территорий" (так в стране называют Южные Курилы) в "Синей книге по дипломатии" за 2023 РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T05:39
2023-04-11T17:04
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москва
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ТОКИО, 11 апр — РИА Новости. Япония вновь использовала формулировку о "незаконной оккупации" "северных территорий" (так в стране называют Южные Курилы) в "Синей книге по дипломатии" за 2023 год.В "Синей книге" также сообщается о намерении Токио и дальше придерживаться курса на "заключение мирного договора с Россией после разрешения территориальной проблемы" и вновь выражается сожаление о том, что Москва решила прекратить диалог."Отношения между Японией и Россией осложнены &lt;…&gt; И хотя в настоящее время не та ситуация, когда можно говорить о каких-либо прогнозах по переговорам о мирном договоре, мы намерены продолжать", — отмечается в публикации.Кроме этого, в документе выражается надежда на скорейшее возобновление безвизовых поездок бывших жителей Курильских островов.Формулировка о "незаконной оккупации" Курил вернулась в "Синюю книгу по дипломатии" в прошлом году после почти двадцатилетнего перерыва. В ней впервые с 2011 года также появилось определение, что острова являются "принадлежащей Японии территорией".В свете ситуации на Украине Япония неоднократно вводила против России санкции. Москва в качестве ответной меры отказалась от переговоров с Токио по мирному договору, прекратила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы, вышла из диалога о налаживании совместной с Японией хозяйственной деятельности на островах.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20230125/kurily-1847248902.html
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япония, россия, москва, в мире
Япония, Россия, Москва, В мире
Япония оставила в дипломатической книге формулировку об "оккупации" Курил

Япония второй год подряд включает фразу об "оккупации" Курил в "Синюю книгу по дипломатии"

© РИА Новости / Данил Годлевский | Перейти в медиабанкВид на остров Итуруп с берега острова Уруп
Вид на остров Итуруп с берега острова Уруп - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Данил Годлевский
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Вид на остров Итуруп с берега острова Уруп . Архивное фото
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ТОКИО, 11 апр — РИА Новости. Япония вновь использовала формулировку о "незаконной оккупации" "северных территорий" (так в стране называют Южные Курилы) в "Синей книге по дипломатии" за 2023 год.
«

"Самым продолжительным нерешенным вопросом в японо-российских отношениях является вопрос о северных территориях. Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет. И несмотря на то, что эти территории являются неотъемлемой частью Японии, в настоящее время незаконно оккупированы Россией", — говорится в документе.

В "Синей книге" также сообщается о намерении Токио и дальше придерживаться курса на "заключение мирного договора с Россией после разрешения территориальной проблемы" и вновь выражается сожаление о том, что Москва решила прекратить диалог.
"Отношения между Японией и Россией осложнены <…> И хотя в настоящее время не та ситуация, когда можно говорить о каких-либо прогнозах по переговорам о мирном договоре, мы намерены продолжать", — отмечается в публикации.
Кроме этого, в документе выражается надежда на скорейшее возобновление безвизовых поездок бывших жителей Курильских островов.
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Формулировка о "незаконной оккупации" Курил вернулась в "Синюю книгу по дипломатии" в прошлом году после почти двадцатилетнего перерыва. В ней впервые с 2011 года также появилось определение, что острова являются "принадлежащей Японии территорией".
В свете ситуации на Украине Япония неоднократно вводила против России санкции. Москва в качестве ответной меры отказалась от переговоров с Токио по мирному договору, прекратила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы, вышла из диалога о налаживании совместной с Японией хозяйственной деятельности на островах.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
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