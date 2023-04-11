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Замглавы района в Хабаровском крае будут судить за получение взятки
Замглавы района в Хабаровском крае будут судить за получение взятки - РИА Новости, 11.04.2023
Замглавы района в Хабаровском крае будут судить за получение взятки
Бывшего заместителя главы Николаевского муниципального района Хабаровского края будут судить за получение более 1,4 миллиона рублей в виде взяток, сообщает... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T04:59
2023-04-11T04:59
2023-04-11T04:59
хабаровский край
николаевск-на-амуре
николаевский район
происшествия
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ХАБАРОВСК, 11 апр - РИА Новости. Бывшего заместителя главы Николаевского муниципального района Хабаровского края будут судить за получение более 1,4 миллиона рублей в виде взяток, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, теперь уже бывший замглавы района обвиняется в получение взятки "в значительном и особо крупном размере". С октября 2017 по декабрь 2020 года чиновник, будучи председателем административной комиссии района, получал от руководителя ресурсоснабжающей организации деньги за то, что не будет его наказывать за некачественную работу в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Летом 2018 года по указанию главы другого жилищно-коммунального предприятия была отремонтирована квартира фигуранта дела на 100 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности двух представляемых им фирм. "Общая сумма незаконно полученных средств составила свыше 1,4 миллиона рублей. Прокурор Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего замглавы Николаевского района. Дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд для рассмотрения по существу", - сообщает прокуратура региона. Отмечается, что по этому делу также предъявлено обвинение в даче взяток руководителям организаций. СУСК по региону уточняет, что это два жителя Николаевска-на-Амуре.
https://ria.ru/20230404/vzyatka-1863018770.html
хабаровский край
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хабаровский край, николаевск-на-амуре, николаевский район, происшествия
Хабаровский край, Николаевск-на-Амуре, Николаевский район, Происшествия
Замглавы района в Хабаровском крае будут судить за получение взятки
Замглавы Николаевского района в Хабаровском крае будут судить за получение взятки