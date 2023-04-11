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ВТБ запустил выдачу самозанятым потребкредитов на любые цели - РИА Новости, 11.04.2023
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15:16 11.04.2023
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ВТБ запустил выдачу самозанятым потребкредитов на любые цели
ВТБ запустил выдачу самозанятым потребкредитов на любые цели - РИА Новости, 11.04.2023
ВТБ запустил выдачу самозанятым потребкредитов на любые цели
ВТБ запустил выдачу самозанятым потребкредитов на любые цели, к концу текущего года объем выдачи таких кредитов планируется довести до 7 миллиардов рублей,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:16
2023-04-11T15:16
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. ВТБ запустил выдачу самозанятым потребкредитов на любые цели, к концу текущего года объем выдачи таких кредитов планируется довести до 7 миллиардов рублей, сообщает банк."Теперь самозанятые клиенты могут оформить в ВТБ потребительские кредиты на любые цели с минимальной ставкой. По итогам года объём их выдач может достичь 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Как отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, самозанятые занимают все более весомую долю на рынке − в этом статусе работают уже более 7 миллионов граждан, при этом в ВТБ за прошлый год число таких клиентов увеличилось в два раза."При низкой налоговой ставке самозанятые получают преимущества перед теми, кто работает без регистрации статуса. Среди них возможность работы с юрлицами, оформление пенсионных и страховых накоплений, ипотеки или автокредита, а теперь еще и кредита наличными. Для растущего сегмента самозанятых ВТБ предлагает эффективные инструменты для упрощенной регистрации и подачи отчетности в ФНС", – комментирует Солонин.В ВТБ напомнили, что в феврале банк перезапустил ипотеку для самозанятых, сделав условия по жилищному кредитованию для них идентичными параметрам для наёмных работников.Кроме того, с помощью онлайн-сервиса ВТБ для самозанятых пользователи могут дистанционно зарегистрироваться в ФНС по специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход", учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их своим заказчикам и клиентам. В личном кабинете самозанятого можно формировать справки о доходах и постановке или снятии с учета, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату.
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новости компаний - экономика, втб, россия
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Россия

ВТБ запустил выдачу самозанятым потребкредитов на любые цели

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Отделение банка "ВТБ" на одной из улиц в Москве
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. ВТБ запустил выдачу самозанятым потребкредитов на любые цели, к концу текущего года объем выдачи таких кредитов планируется довести до 7 миллиардов рублей, сообщает банк.
"Теперь самозанятые клиенты могут оформить в ВТБ потребительские кредиты на любые цели с минимальной ставкой. По итогам года объём их выдач может достичь 7 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
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6 апреля, 16:12
Как отметил руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин, самозанятые занимают все более весомую долю на рынке − в этом статусе работают уже более 7 миллионов граждан, при этом в ВТБ за прошлый год число таких клиентов увеличилось в два раза.
"При низкой налоговой ставке самозанятые получают преимущества перед теми, кто работает без регистрации статуса. Среди них возможность работы с юрлицами, оформление пенсионных и страховых накоплений, ипотеки или автокредита, а теперь еще и кредита наличными. Для растущего сегмента самозанятых ВТБ предлагает эффективные инструменты для упрощенной регистрации и подачи отчетности в ФНС", – комментирует Солонин.
В ВТБ напомнили, что в феврале банк перезапустил ипотеку для самозанятых, сделав условия по жилищному кредитованию для них идентичными параметрам для наёмных работников.
Кроме того, с помощью онлайн-сервиса ВТБ для самозанятых пользователи могут дистанционно зарегистрироваться в ФНС по специальному налоговому режиму "Налог на профессиональный доход", учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их своим заказчикам и клиентам. В личном кабинете самозанятого можно формировать справки о доходах и постановке или снятии с учета, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБРоссия
 
 
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