Рейтинг@Mail.ru
Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/voennye-1864610856.html
Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек
Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек - РИА Новости, 11.04.2023
Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек
Израильские военные застрелили двух нападавших, которые открыли огонь по их посту на Западном берегу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:51
2023-04-11T19:51
в мире
армия обороны израиля
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863525509_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_37c534fa28841c61ada38393650213af.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Израильские военные застрелили двух нападавших, которые открыли огонь по их посту на Западном берегу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В телеграм-канале ведомства говорится, что ранее во вторник неизвестные открыли огонь по израильскому военному посту около населенного пункта Элон-Море на Западном берегу. Израильские солдаты начали стрелять в ответ. В результате ответного огня солдат ЦАХАЛа двое нападавших были убиты. В сообщении отмечается, что израильские солдаты не пострадали. Уточняется, что позже военные обыскали территорию, в районе которой была осуществлена атака. На месте происшествия было обнаружено две винтовки M-16 и пистолет, которые использовались нападавшими в ходе атаки. Оружие передано в силовые структуры для дальнейшего изучения.
https://ria.ru/20230411/ierusalim-1864610103.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863525509_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_288cb0e9c237be3397bbb8928bb49982.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армия обороны израиля, израиль
В мире, Армия обороны Израиля, Израиль
Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек

Военные Израиля застрелили двух неизвестных, атаковавших пост на Западном берегу

© AP Photo / Ariel SchalitОфицер израильской полиции
Офицер израильской полиции - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Офицер израильской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Израильские военные застрелили двух нападавших, которые открыли огонь по их посту на Западном берегу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В телеграм-канале ведомства говорится, что ранее во вторник неизвестные открыли огонь по израильскому военному посту около населенного пункта Элон-Море на Западном берегу. Израильские солдаты начали стрелять в ответ. В результате ответного огня солдат ЦАХАЛа двое нападавших были убиты.
В сообщении отмечается, что израильские солдаты не пострадали.
Уточняется, что позже военные обыскали территорию, в районе которой была осуществлена атака. На месте происшествия было обнаружено две винтовки M-16 и пистолет, которые использовались нападавшими в ходе атаки. Оружие передано в силовые структуры для дальнейшего изучения.
Храмовая гора и Стена Плача в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Храмовую гору в Иерусалиме закроют для евреев до конца Рамадана
Вчера, 19:47
 
В миреАрмия обороны ИзраиляИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала