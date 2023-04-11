https://ria.ru/20230411/voennye-1864610856.html
Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек
Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек - РИА Новости, 11.04.2023
Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек
Израильские военные застрелили двух нападавших, которые открыли огонь по их посту на Западном берегу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:51
2023-04-11T19:51
2023-04-11T19:51
в мире
армия обороны израиля
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863525509_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_37c534fa28841c61ada38393650213af.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Израильские военные застрелили двух нападавших, которые открыли огонь по их посту на Западном берегу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В телеграм-канале ведомства говорится, что ранее во вторник неизвестные открыли огонь по израильскому военному посту около населенного пункта Элон-Море на Западном берегу. Израильские солдаты начали стрелять в ответ. В результате ответного огня солдат ЦАХАЛа двое нападавших были убиты. В сообщении отмечается, что израильские солдаты не пострадали. Уточняется, что позже военные обыскали территорию, в районе которой была осуществлена атака. На месте происшествия было обнаружено две винтовки M-16 и пистолет, которые использовались нападавшими в ходе атаки. Оружие передано в силовые структуры для дальнейшего изучения.
https://ria.ru/20230411/ierusalim-1864610103.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863525509_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_288cb0e9c237be3397bbb8928bb49982.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армия обороны израиля, израиль
В мире, Армия обороны Израиля, Израиль
Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек
Военные Израиля застрелили двух неизвестных, атаковавших пост на Западном берегу
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости.
Израильские военные застрелили двух нападавших, которые открыли огонь по их посту на Западном берегу, сообщила пресс-служба
Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В телеграм-канале ведомства говорится, что ранее во вторник неизвестные открыли огонь по израильскому военному посту около населенного пункта Элон-Море на Западном берегу. Израильские солдаты начали стрелять в ответ. В результате ответного огня солдат ЦАХАЛа двое нападавших были убиты.
В сообщении отмечается, что израильские солдаты не пострадали.
Уточняется, что позже военные обыскали территорию, в районе которой была осуществлена атака. На месте происшествия было обнаружено две винтовки M-16 и пистолет, которые использовались нападавшими в ходе атаки. Оружие передано в силовые структуры для дальнейшего изучения.
Храмовую гору в Иерусалиме закроют для евреев до конца Рамадана