https://ria.ru/20230411/voennye-1864610856.html

Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек

Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек - РИА Новости, 11.04.2023

Военные Израиля застрелили двух атаковавших пост на Западном берегу человек

Израильские военные застрелили двух нападавших, которые открыли огонь по их посту на Западном берегу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T19:51

2023-04-11T19:51

2023-04-11T19:51

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армия обороны израиля

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 апр - РИА Новости. Израильские военные застрелили двух нападавших, которые открыли огонь по их посту на Западном берегу, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В телеграм-канале ведомства говорится, что ранее во вторник неизвестные открыли огонь по израильскому военному посту около населенного пункта Элон-Море на Западном берегу. Израильские солдаты начали стрелять в ответ. В результате ответного огня солдат ЦАХАЛа двое нападавших были убиты. В сообщении отмечается, что израильские солдаты не пострадали. Уточняется, что позже военные обыскали территорию, в районе которой была осуществлена атака. На месте происшествия было обнаружено две винтовки M-16 и пистолет, которые использовались нападавшими в ходе атаки. Оружие передано в силовые структуры для дальнейшего изучения.

https://ria.ru/20230411/ierusalim-1864610103.html

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в мире, армия обороны израиля, израиль