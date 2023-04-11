https://ria.ru/20230411/voennoobyazannye-1864536063.html
Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных
Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:36
2023-04-11T15:36
2023-04-11T15:39
общество
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде. "Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", - уточняется в документе.
https://ria.ru/20230411/voennoobyazannye-1864460973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, госдума рф, россия, вооруженные силы рф
Общество, Госдума РФ, Россия, Вооруженные силы РФ
Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных
Госдума приняла во II чтении проект создании единого реестра военнобязанных в России
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.
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"Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса", - сообщается в тексте поправок, одобренных палатой при рассмотрении проекта во втором чтении.
Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде.
"Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", - уточняется в документе.
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