https://ria.ru/20230411/voennoobyazannye-1864536063.html

Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных

Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных - РИА Новости, 11.04.2023

Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:36

2023-04-11T15:36

2023-04-11T15:39

общество

госдума рф

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде. "Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", - уточняется в документе.

https://ria.ru/20230411/voennoobyazannye-1864460973.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия, вооруженные силы рф