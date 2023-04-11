Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 11.04.2023 (обновлено: 15:39 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/voennoobyazannye-1864536063.html
Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных
Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:36
2023-04-11T15:39
общество
госдума рф
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки. Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде. "Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", - уточняется в документе.
https://ria.ru/20230411/voennoobyazannye-1864460973.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, россия, вооруженные силы рф
Общество, Госдума РФ, Россия, Вооруженные силы РФ
Госдума приняла во II чтении проект о едином реестре военнобязанных

Госдума приняла во II чтении проект создании единого реестра военнобязанных в России

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении проект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, а также вводит электронные повестки.
«
"Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством Российской Федерации, в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса", - сообщается в тексте поправок, одобренных палатой при рассмотрении проекта во втором чтении.
Проектом также предлагается установить, что повестка может быть продублирована в электронном виде.
"Граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки. Повестки указанным гражданам направляются в письменной форме и дублируются в электронной форме. В повестках должны быть указаны правовые последствия невыполнения гражданами изложенных в них требований", - уточняется в документе.
Торжественная церемония выдачи оружия мобилизованным гражданам в учебном центре Центрального военного округа в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
В Кремле прокомментировали законопроект о едином реестре военнообязанных
Вчера, 12:47
 
ОбществоГосдума РФРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала