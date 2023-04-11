https://ria.ru/20230411/ventshakhty-1864535508.html

Более 13000 вентшахт коммуникационных коллекторов промоют в Москве

Более 13000 вентшахт коммуникационных коллекторов промоют в Москве - РИА Новости, 11.04.2023

Более 13000 вентшахт коммуникационных коллекторов промоют в Москве

Более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоют после зимы в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:40

2023-04-11T15:40

2023-04-11T15:40

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москва

москоллектор

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоют после зимы в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоем после зимы", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что в работах используется спецтехника "Посейдон": на шахту направляется мощная струя воды и за считанные минуты очищает ее от загрязнений. С помощью этой же машины проводится антикоррозийная обработка металла после промывки. "За одну смену специалисты АО "Москоллектор" и "Посейдон" приводят в порядок до 50 вентиляционных шахт", - говорится в публикаций.

https://ria.ru/20230407/moskva-1863695300.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, москоллектор, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы