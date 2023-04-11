https://ria.ru/20230411/ventshakhty-1864535508.html
Более 13000 вентшахт коммуникационных коллекторов промоют в Москве
Более 13000 вентшахт коммуникационных коллекторов промоют в Москве - РИА Новости, 11.04.2023
Более 13000 вентшахт коммуникационных коллекторов промоют в Москве
Более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоют после зимы в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:40
2023-04-11T15:40
2023-04-11T15:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москоллектор
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864536848_0:0:1659:933_1920x0_80_0_0_0cf58da37b51729bc8c69902b520fcc7.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоют после зимы в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоем после зимы", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что в работах используется спецтехника "Посейдон": на шахту направляется мощная струя воды и за считанные минуты очищает ее от загрязнений. С помощью этой же машины проводится антикоррозийная обработка металла после промывки. "За одну смену специалисты АО "Москоллектор" и "Посейдон" приводят в порядок до 50 вентиляционных шахт", - говорится в публикаций.
https://ria.ru/20230407/moskva-1863695300.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864536848_0:0:1245:933_1920x0_80_0_0_4244bb7ee5a9accfb35b736890377684.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, москоллектор, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Москоллектор, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы