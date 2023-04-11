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Более 13000 вентшахт коммуникационных коллекторов промоют в Москве - РИА Новости, 11.04.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:40 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/ventshakhty-1864535508.html
Более 13000 вентшахт коммуникационных коллекторов промоют в Москве
Более 13000 вентшахт коммуникационных коллекторов промоют в Москве - РИА Новости, 11.04.2023
Более 13000 вентшахт коммуникационных коллекторов промоют в Москве
Более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоют после зимы в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:40
2023-04-11T15:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
москоллектор
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоют после зимы в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоем после зимы", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что в работах используется спецтехника "Посейдон": на шахту направляется мощная струя воды и за считанные минуты очищает ее от загрязнений. С помощью этой же машины проводится антикоррозийная обработка металла после промывки. "За одну смену специалисты АО "Москоллектор" и "Посейдон" приводят в порядок до 50 вентиляционных шахт", - говорится в публикаций.
https://ria.ru/20230407/moskva-1863695300.html
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7 495 645-6601
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москва, москоллектор, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Москоллектор, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Более 13000 вентшахт коммуникационных коллекторов промоют в Москве

© Фото : комплекс городского хозяйства МосквыБолее 13 тыс вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоют после зимы в Москве
Более 13 тыс вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоют после зимы в Москве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : комплекс городского хозяйства Москвы
Более 13 тыс вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоют после зимы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоют после зимы в столице, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Более 13 тысяч вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов промоем после зимы", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что в работах используется спецтехника "Посейдон": на шахту направляется мощная струя воды и за считанные минуты очищает ее от загрязнений. С помощью этой же машины проводится антикоррозийная обработка металла после промывки.
"За одну смену специалисты АО "Москоллектор" и "Посейдон" приводят в порядок до 50 вентиляционных шахт", - говорится в публикаций.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМосколлекторГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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