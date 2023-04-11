https://ria.ru/20230411/vengriya-1864400446.html

Глава МИД Венгрии прибыл в Москву

Глава МИД Венгрии прибыл в Москву - РИА Новости, 11.04.2023

Глава МИД Венгрии прибыл в Москву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву, где проведет переговоры по энергетике с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T09:59

2023-04-11T09:59

2023-04-11T11:10

венгрия

россия

петер сийярто

александр новак

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

экономика

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БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву, где проведет переговоры по энергетике с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым."Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии. Сначала с вице-премьером РФ, ответственным за энергетику, Александром Новаком, потом с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым", - написал Сийярто в соцсети.По его словам, грядущая зима, согласно прогнозам, станет более серьезным испытанием для Европы, чем прошедшая, которая оказалась очень теплой."Для безопасности энергоснабжения Венгрии необходимы бесперебойные поставки нефти, газа и ядерного топлива. Для выполнения этих трех условий необходимо бесперебойное венгерско-российское сотрудничество. Это вопрос не политических предпочтений, а физики", - подчеркнул Сийярто.

https://ria.ru/20230309/rossiya-1856841795.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, россия, петер сийярто, александр новак, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика