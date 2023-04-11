https://ria.ru/20230411/vengriya-1864400446.html
Глава МИД Венгрии прибыл в Москву
Глава МИД Венгрии прибыл в Москву - РИА Новости, 11.04.2023
Глава МИД Венгрии прибыл в Москву
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву, где проведет переговоры по энергетике с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T09:59
2023-04-11T09:59
2023-04-11T11:10
венгрия
россия
петер сийярто
александр новак
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву, где проведет переговоры по энергетике с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым."Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии. Сначала с вице-премьером РФ, ответственным за энергетику, Александром Новаком, потом с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым", - написал Сийярто в соцсети.По его словам, грядущая зима, согласно прогнозам, станет более серьезным испытанием для Европы, чем прошедшая, которая оказалась очень теплой."Для безопасности энергоснабжения Венгрии необходимы бесперебойные поставки нефти, газа и ядерного топлива. Для выполнения этих трех условий необходимо бесперебойное венгерско-российское сотрудничество. Это вопрос не политических предпочтений, а физики", - подчеркнул Сийярто.
https://ria.ru/20230309/rossiya-1856841795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, петер сийярто, александр новак, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Александр Новак, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Глава МИД Венгрии прибыл в Москву
Глава МИД Венгрии Сийярто прибыл в Москву обсудить сотрудничество по энергетике
БУДАПЕШТ, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прибыл в Москву, где проведет переговоры по энергетике с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.
"Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии. Сначала с вице-премьером РФ, ответственным за энергетику, Александром Новаком, потом с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым", - написал Сийярто в соцсети.
По его словам, грядущая зима, согласно прогнозам, станет более серьезным испытанием для Европы, чем прошедшая, которая оказалась очень теплой.
"Для безопасности энергоснабжения Венгрии необходимы бесперебойные поставки нефти, газа и ядерного топлива. Для выполнения этих трех условий необходимо бесперебойное венгерско-российское сотрудничество. Это вопрос не политических предпочтений, а физики", - подчеркнул Сийярто.
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