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Глава ЦБ Филиппин заявил о необходимости создания мультивалютного мира

Глава ЦБ Филиппин заявил о необходимости создания мультивалютного мира - РИА Новости, 11.04.2023

Глава ЦБ Филиппин заявил о необходимости создания мультивалютного мира

Создание мультивалютного мира необходимо, однако пока доллар сохраняет преимущество за счет рынка гособлигаций, заявил РИА Новости глава филиппинского... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T21:40

2023-04-11T21:40

2023-04-11T21:40

экономика

филиппины

вашингтон (штат)

сша

центральный банк рф (цб рф)

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Создание мультивалютного мира необходимо, однако пока доллар сохраняет преимущество за счет рынка гособлигаций, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла. "Мы хотим мультивалютный мир, но пока у других валют нет необходимых международных рынков для поддержки. В этом преимущество доллара США - есть очень большой рынок государственных ценных бумаг", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

https://ria.ru/20230411/valyuta-1864623284.html

филиппины

вашингтон (штат)

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экономика, филиппины, вашингтон (штат), сша, центральный банк рф (цб рф), всемирный банк