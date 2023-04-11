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Глава ЦБ Филиппин заявил о необходимости создания мультивалютного мира - РИА Новости, 11.04.2023
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21:40 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/valyuty-1864623454.html
Глава ЦБ Филиппин заявил о необходимости создания мультивалютного мира
Глава ЦБ Филиппин заявил о необходимости создания мультивалютного мира - РИА Новости, 11.04.2023
Глава ЦБ Филиппин заявил о необходимости создания мультивалютного мира
Создание мультивалютного мира необходимо, однако пока доллар сохраняет преимущество за счет рынка гособлигаций, заявил РИА Новости глава филиппинского... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T21:40
2023-04-11T21:40
экономика
филиппины
вашингтон (штат)
сша
центральный банк рф (цб рф)
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Создание мультивалютного мира необходимо, однако пока доллар сохраняет преимущество за счет рынка гособлигаций, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла. "Мы хотим мультивалютный мир, но пока у других валют нет необходимых международных рынков для поддержки. В этом преимущество доллара США - есть очень большой рынок государственных ценных бумаг", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
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экономика, филиппины, вашингтон (штат), сша, центральный банк рф (цб рф), всемирный банк
Экономика, Филиппины, Вашингтон (штат), США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Всемирный банк
Глава ЦБ Филиппин заявил о необходимости создания мультивалютного мира

Глава ЦБ Филиппин Медалла: мультивалютный мир необходим, но у доллара пока преимущество

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют
Электронное табло пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Создание мультивалютного мира необходимо, однако пока доллар сохраняет преимущество за счет рынка гособлигаций, заявил РИА Новости глава филиппинского центробанка Фелипе Медалла.
"Мы хотим мультивалютный мир, но пока у других валют нет необходимых международных рынков для поддержки. В этом преимущество доллара США - есть очень большой рынок государственных ценных бумаг", - сообщил он на полях весенней конференции Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
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Вчера, 21:37
 
ЭкономикаФилиппиныВашингтон (штат)СШАЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Всемирный банк
 
 
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