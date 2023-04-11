https://ria.ru/20230411/uzniki-1864218729.html
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей - РИА Новости, 11.04.2023
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T03:13
2023-04-11T03:13
2023-04-11T03:13
справки
германия
ссср
дахау
международный день освобождения узников фашистских концлагерей
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11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation), который установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. Концентрационные лагеря (места пребывания больших масс людей, заключенных под стражу по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам) широкое распространение получили в фашистской Германии. В них содержались, как правило, антифашисты, прежде всего коммунисты, социал-демократы, профсоюзные деятели, а также лица, преследовавшиеся по расовым, религиозным, социальным и другим мотивам. Первый концлагерь в Германии был создан близ Дахау в марте 1933 года. К началу Второй мировой войны (1939-1945) в тюрьмах и концлагерях Германии находилось 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. В последующие годы гитлеровская Германия на территории оккупированных ею европейских стран создала гигантскую сеть концентрационных лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей. В число всемирно известных нацистских концлагерей, в которых содержались и гибли десятки и сотни тысяч узников вошли: Освенцим – 4 миллиона узников, Майданек – 1,38 миллиона, Маутхаузен – 122 тысячи, Заксенхаузен – 100 тысяч, Равенсбрюк – 92,7 тысячи, Треблинка – 80 тысяч, Штуттгоф – 80 тысяч. Количество детей до 14 лет в этих лагерях составляло 12-15%. Десятки тысяч жертв насчитывали концентрационные лагеря на территории СССР – Саласпилс, Алитус, 9-й форт Каунаса, Озаричи. Из 18 миллионов узников 11 миллионов были уничтожены в 14 тысячах пунктах смерти – лагерях, тюрьмах, гетто. Проектная мощность уничтожения только концентрационного лагеря Освенцим была до 30 тысяч человек в день. До 20% от общих потерь во Второй мировой войне составляют дети. Одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей являлся Бухенвальд, который начал функционировать в 1937 году близ города Веймара (Германия). К 1945 году он имел, по различным данным, от 66 до 130 филиалов и внешних рабочих команд. Наиболее крупные: "Дора" (близ города Нордхаузен, Германия), "Лаура" (близ города Заальфельд, Германия) и "Ордруф" (в Тюрингии, Германия), где монтировались самолеты-снаряды ФАУ. За время существования лагеря (1937-1945) 239 тысяч человек были его узниками. Вначале это были немецкие антифашисты, позднее, в годы Второй мировой войны, – представители многих других национальностей. В лагере узники подвергались истязаниям, преступным медицинским экспериментам, их морили голодом, их беспощадно эксплуатировали владельцы крупных промышленных фирм. В Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных. В лагере действовали подпольные антифашистские группы Сопротивления. 11 апреля 1945 года заключенные Бухенвальда, узнав о подходе союзных войск, подняли восстание, обезоружили и захватили в плен около 200 охранников, взяли в свои руки руководство лагерем. 12 апреля в лагерь вступили американские войска. Другие концлагеря были освобождены советскими, американскими или британскими войсками. Только после этого миру открылся весь масштаб нацистских преступлений. Небольшой процент выживших заключенных напоминал скелеты из-за принудительного труда и отсутствия еды, усугубляемых месяцами и годами жестокого обращения. Система германских концлагерей была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма, осуждена в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге как преступление против человечности. 22 июня 1988 года был образован Международный союз бывших малолетних узников фашизма. Организация является единственным в мире структурированным общественным объединением граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, а также Болгарии, прошедших в детском возрасте концлагеря, гетто, тюрьмы, и другие места принудительного содержания, созданные нацистской Германией на территориях Третьего Рейха, его союзников и в оккупированных областях СССР и других стран Европы. На момент образования в Международный союз бывших малолетних узников фашизма входило примерно 1,2 миллиона бывших малолетних узников. В 2018 году их оставалось 300 тысяч. С каждым годом их становится все меньше и меньше, но они продолжают направлять все свои силы на сохранение памяти и предотвращение повторения трагических событий в жизни народов, детей. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями, поминовением погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах, 2004 г.)Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, германия, ссср, дахау, международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Справки, Германия, СССР, Дахау, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation
), который установлен в память об интернациональном восстании
узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.
Концентрационные лагеря
(места пребывания больших масс людей, заключенных под стражу по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам) широкое распространение получили в фашистской Германии. В них содержались, как правило, антифашисты, прежде всего коммунисты, социал-демократы, профсоюзные деятели, а также лица, преследовавшиеся по расовым, религиозным, социальным и другим мотивам.
Первый концлагерь в Германии был создан близ Дахау в марте 1933 года. К началу Второй мировой войны (1939-1945) в тюрьмах и концлагерях Германии находилось 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. В последующие годы гитлеровская Германия на территории оккупированных ею европейских стран создала гигантскую сеть концентрационных лагерей, превращенных в места организованного систематического убийства миллионов людей.
В число всемирно известных нацистских концлагерей, в которых содержались и гибли десятки и сотни тысяч узников вошли: Освенцим – 4 миллиона узников, Майданек – 1,38 миллиона, Маутхаузен – 122 тысячи, Заксенхаузен – 100 тысяч, Равенсбрюк – 92,7 тысячи, Треблинка – 80 тысяч, Штуттгоф – 80 тысяч. Количество детей до 14 лет в этих лагерях составляло 12-15%. Десятки тысяч жертв насчитывали концентрационные лагеря на территории СССР – Саласпилс, Алитус, 9-й форт Каунаса, Озаричи.
Из 18 миллионов узников 11 миллионов были уничтожены
в 14 тысячах пунктах смерти – лагерях, тюрьмах, гетто. Проектная мощность уничтожения только концентрационного лагеря Освенцим была до 30 тысяч человек в день. До 20% от общих потерь во Второй мировой войне составляют дети.
Одним из крупнейших нацистских концентрационных лагерей являлся Бухенвальд, который начал функционировать в 1937 году близ города Веймара (Германия). К 1945 году он имел, по различным данным, от 66 до 130 филиалов
и внешних рабочих команд. Наиболее крупные: "Дора" (близ города Нордхаузен, Германия), "Лаура" (близ города Заальфельд, Германия) и "Ордруф" (в Тюрингии, Германия), где монтировались самолеты-снаряды ФАУ. За время существования лагеря (1937-1945) 239 тысяч человек были его узниками. Вначале это были немецкие антифашисты, позднее, в годы Второй мировой войны, – представители многих других национальностей. В лагере узники подвергались истязаниям, преступным медицинским экспериментам, их морили голодом, их беспощадно эксплуатировали владельцы крупных промышленных фирм. В Бухенвальде было уничтожено
свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.
В лагере действовали подпольные антифашистские группы Сопротивления. 11 апреля 1945 года заключенные Бухенвальда, узнав о подходе союзных войск, подняли восстание, обезоружили и захватили в плен около 200 охранников, взяли в свои руки руководство лагерем. 12 апреля в лагерь вступили американские войска.
Другие концлагеря
были освобождены советскими, американскими или британскими войсками. Только после этого миру открылся весь масштаб нацистских преступлений. Небольшой процент выживших заключенных напоминал скелеты из-за принудительного труда и отсутствия еды, усугубляемых месяцами и годами жестокого обращения.
Система германских концлагерей была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма, осуждена в приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге как преступление против человечности.
22 июня 1988 года был образован Международный союз бывших малолетних узников фашизма. Организация является единственным в мире структурированным общественным объединением граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, а также Болгарии, прошедших в детском возрасте концлагеря, гетто, тюрьмы, и другие места принудительного содержания, созданные нацистской Германией на территориях Третьего Рейха, его союзников и в оккупированных областях СССР и других стран Европы.
На момент образования в Международный союз
бывших малолетних узников фашизма входило примерно 1,2 миллиона бывших малолетних узников. В 2018 году их оставалось 300 тысяч
. С каждым годом их становится все меньше и меньше, но они продолжают направлять все свои силы на сохранение памяти
и предотвращение повторения трагических событий в жизни народов, детей.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
во всем мире отмечается памятными мероприятиями, поминовением погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.
(Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Председатель Главной редакционной комиссии С.Б. Иванов. Воениздат. Москва. В 8 томах, 2004 г.)
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников