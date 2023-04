https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

Утечки из Пентагона: Зеленский под колпаком, ЧВК под носом у США

11.04.2023

В Америке набирает обороты скандал, связанный с масштабной утечкой секретных документов из Пентагона и их публикацией в соцсетях. По большей части это разведданные, которые приходили из таких служб, как ЦРУ, АНБ и разведуправление Минобороны, прямиком на стол Марку Милли, председателю Объединенного комитета начальников штабов США.По данным американских СМИ, утечки выглядят как "наспех сделанные фото сверхсекретных документов, разложенных на журнале, посвященном охоте". По видимости, документы распечатали на принтере, вынесли распечатки в безопасное место, быстренько сфоткали и уничтожили.Настораживает в этой истории один момент. Первые фотографии документов были опубликованы на игровой платформе Discord еще 28 февраля. Однако до тех пор, пока об этом не написала на прошлой неделе The New York Times, в Пентагоне об утечке не подозревали. То есть сверхсекретные файлы больше месяца лежали в открытом доступе и всем было все равно. Что это: фантастическое разгильдяйство американских разведслужб и военных или намеренный вброс дезинформации через доверенные СМИ?Как бы то ни было, публикация секретных документов изрядно взбесила руководство Украины. Во-первых, было озвучено просто чудовищное соотношение потерь украинских и российских войск с момента начала СВО: американцы подсчитали их как 71,5 тысячи вэсэушников против 16-17 тысяч российских бойцов. Сейчас в украинском сегменте интернета стоит по этому поводу непрерывный вой: это, мол, фотошоп, и вообще "вы все врете".Во-вторых, детальное описание организации контрнаступления доказывает, что все военные действия ВСУ сначала планируют в ведомстве Марка Милли, а потом спускают на выполнение украинцам. В данных есть и примерный расчет боеприпасов к "Хаймарсам", и описание новых спутниковых технологий, с помощью которых военные США следят за передвижениями российских войск, и отчет о подготовке шести бригад ВСУ к 31 марта и еще трех к 30 апреля — они должны стать ударными силами контрнаступления.Еще из интересного: у американской разведки появилась информация, что представители ЧВК "Вагнер" планируют поработать на Гаити, чтобы помочь тамошнему правительству справиться с беспределом местных банд. Это будет происходить "под самым носом у США", обиженно констатирует The New York Times.А вот и самое занимательное. "Разведданные указывают, что США постоянно следят за высшими военными и политическими руководителями Украины, чтобы получить полное представление о военной стратегии украинцев", — сообщает нам The New York Times. В этом, конечно, ничего нового нет и не было. "США одинаково следят и за своими врагами, и за своими союзниками", — сухо констатирует The Washington Post. Единственное, о чем сожалеют американцы, — публикация такой информации произошла в очень неподходящий момент, накануне украинского контрнаступления, когда любые противоречия между союзниками крайне нежелательны.Действительно, вышло неудобно. Прямо в преддверии разрекламированного "контрнаступа" украинцам из единственного источника, которому они доверяют, сообщили, какое огромное число людей те безвозвратно потеряли на фронте, — одно это не может не деморализовать.Мало того, им еще дают понять, что Большой брат в курсе всего, что делают Зеленский, Залужный и tutti quanti. Нет, никаких иллюзий не было на этот счет и раньше. Но обнародование такой информации — это нехилый удар по имиджу властителей Незалежной, демонстрация того, что все киевское руководство плотно и жестко контролируется из Вашингтона.

