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Кулеба после утечки документов назвал США надежным союзником Украины

Кулеба после утечки документов назвал США надежным союзником Украины - РИА Новости, 11.04.2023

Кулеба после утечки документов назвал США надежным союзником Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter сообщил, что на фоне сообщений об утечках секретных документов Пентагона, в которых в том числе указывалось состояние РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:34

2023-04-11T18:34

2023-04-11T18:34

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter сообщил, что на фоне сообщений об утечках секретных документов Пентагона, в которых в том числе указывалось состояние украинских войск, провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после которого заявил, что Вашингтон остается надежным партнером Киева. "Во время нашего разговора сегодня госсекретарь Блинкен подтвердил нерушимую поддержку США и решительно отверг любые попытки сомневаться в возможностях Украины победить... США остаются надежным партнером Украины", - написал Кулеба в Twitter. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.

https://ria.ru/20230411/ssha-1864525950.html

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в мире, сша, россия, киев, дмитрий кулеба, энтони блинкен, дмитрий песков, нато