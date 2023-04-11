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Кулеба после утечки документов назвал США надежным союзником Украины - РИА Новости, 11.04.2023
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18:34 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/utechka-1864597042.html
Кулеба после утечки документов назвал США надежным союзником Украины
Кулеба после утечки документов назвал США надежным союзником Украины - РИА Новости, 11.04.2023
Кулеба после утечки документов назвал США надежным союзником Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter сообщил, что на фоне сообщений об утечках секретных документов Пентагона, в которых в том числе указывалось состояние РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:34
2023-04-11T18:34
в мире
сша
россия
киев
дмитрий кулеба
энтони блинкен
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter сообщил, что на фоне сообщений об утечках секретных документов Пентагона, в которых в том числе указывалось состояние украинских войск, провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после которого заявил, что Вашингтон остается надежным партнером Киева. "Во время нашего разговора сегодня госсекретарь Блинкен подтвердил нерушимую поддержку США и решительно отверг любые попытки сомневаться в возможностях Украины победить... США остаются надежным партнером Украины", - написал Кулеба в Twitter. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.
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в мире, сша, россия, киев, дмитрий кулеба, энтони блинкен, дмитрий песков, нато
В мире, США, Россия, Киев, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Дмитрий Песков, НАТО
Кулеба после утечки документов назвал США надежным союзником Украины

Глава МИД Украины Кулеба после утечки документов назвал США надежным союзником страны

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter сообщил, что на фоне сообщений об утечках секретных документов Пентагона, в которых в том числе указывалось состояние украинских войск, провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, после которого заявил, что Вашингтон остается надежным партнером Киева.
"Во время нашего разговора сегодня госсекретарь Блинкен подтвердил нерушимую поддержку США и решительно отверг любые попытки сомневаться в возможностях Украины победить... США остаются надежным партнером Украины", - написал Кулеба в Twitter.
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванный источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев изменил "некоторые военные планы" из-за того, что произошла утечка секретных документов, в которых описывалось состояние украинских войск.
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