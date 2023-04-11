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СМИ узнали, где могла начаться утечка секретных документов США - РИА Новости, 11.04.2023
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17:16 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/utechka-1864568817.html
СМИ узнали, где могла начаться утечка секретных документов США
СМИ узнали, где могла начаться утечка секретных документов США - РИА Новости, 11.04.2023
СМИ узнали, где могла начаться утечка секретных документов США
Крупная утечка американских секретных документов с подробностями военной помощи Украине со стороны США и НАТО могла начаться в чате популярной среди геймеров... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:16
2023-04-11T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
пентагон
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупная утечка американских секретных документов с подробностями военной помощи Украине со стороны США и НАТО могла начаться в чате популярной среди геймеров соцсети Discord для привлечения внимания, сообщает американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс. "В рамках дебатов об Украине, по словам одного из участников чата, неизвестный пользователь поделился документами, которые якобы были засекречены, сначала перепечатав их собственными словами, а затем, несколько месяцев назад, начал размещать изображения документов", - говорится в материале агентства. Ассошиэйтед Пресс взяло интервью у человека, который утверждает, что он был участником чат-группы Discord, в которой несколько месяцев появлялись документы. Человек, который сказал, что ему 18 лет, отказался назвать свое имя, сославшись на опасения за свою личную безопасность. По словам собеседника агентства, человек, который первым разместил документы, похоже, не руководствовался идеологией или целью широко разоблачить государственные секреты, а скорее стремился произвести впечатление на людей в чате. Пользователь отказался назвать человека, который первоначально загрузил документы в чат, или подтвердить, работал ли этот человек на правительство США. Но упомянул, что у пользователя был ник the O.G. При этом, агентство сообщило, что не может подтвердить всю информацию от собеседника, так как чат, где были опубликованы файлы, уже удален. Как сообщает агентство, посты с изображением засекреченных документов, похоже, оставались незамеченными за пределами чата до тех пор, пока несколько недель назад они не стали более широко распространяться в социальных сетях и попали в крупные новостные агентства. Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт. Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html
https://ria.ru/20230411/kontrnastup-1864314660.html
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в мире, сша, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Пентагон
СМИ узнали, где могла начаться утечка секретных документов США

AP: утечка секретных документов США могла начаться в чате соцсети для геймеров

© Фото : Public domainМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Public domain
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупная утечка американских секретных документов с подробностями военной помощи Украине со стороны США и НАТО могла начаться в чате популярной среди геймеров соцсети Discord для привлечения внимания, сообщает американское новостное агентство Ассошиэйтед Пресс.
"В рамках дебатов об Украине, по словам одного из участников чата, неизвестный пользователь поделился документами, которые якобы были засекречены, сначала перепечатав их собственными словами, а затем, несколько месяцев назад, начал размещать изображения документов", - говорится в материале агентства.
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Ассошиэйтед Пресс взяло интервью у человека, который утверждает, что он был участником чат-группы Discord, в которой несколько месяцев появлялись документы. Человек, который сказал, что ему 18 лет, отказался назвать свое имя, сославшись на опасения за свою личную безопасность. По словам собеседника агентства, человек, который первым разместил документы, похоже, не руководствовался идеологией или целью широко разоблачить государственные секреты, а скорее стремился произвести впечатление на людей в чате.
Пользователь отказался назвать человека, который первоначально загрузил документы в чат, или подтвердить, работал ли этот человек на правительство США. Но упомянул, что у пользователя был ник the O.G. При этом, агентство сообщило, что не может подтвердить всю информацию от собеседника, так как чат, где были опубликованы файлы, уже удален.
Как сообщает агентство, посты с изображением засекреченных документов, похоже, оставались незамеченными за пределами чата до тех пор, пока несколько недель назад они не стали более широко распространяться в социальных сетях и попали в крупные новостные агентства.
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Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщили РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Белый дом отказался подтвердить подлинность опубликованных в сети материалов и заявил, что пока не готов озвучить теорию о том, как и почему была организована утечка.
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