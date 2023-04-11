https://ria.ru/20230411/ukraina-1864590184.html
На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск
На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск - РИА Новости, 11.04.2023
На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск
Украинский суд приговорил жителя города Красный Лиман к шести годам лишения свободы за передачу информации о размещении войск, сообщили во вторник в офисе... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:09
2023-04-11T18:09
2023-04-11T18:09
специальная военная операция на украине
красный лиман
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинский суд приговорил жителя города Красный Лиман к шести годам лишения свободы за передачу информации о размещении войск, сообщили во вторник в офисе генерального прокурора страны. "При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд вынес приговор мужчине по факту несанкционированного распространения информации о размещении ВСУ в условиях военного положения (часть 2 статьи 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По данным следствия, местный житель Красного Лимана с ноября 2022 по январь 2023 года отправлял своей знакомой информацию о местах расположения украинских войск, координаты штабов и помещений, где размещались военные. До оглашения приговора мужчина находился под стражей. Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в конце мая 2022 года. В октябре Минобороны РФ сообщило, что союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.
https://ria.ru/20230411/melnik-1864563409.html
https://ria.ru/20230411/krym-1864546529.html
красный лиман
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный лиман, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск
Суд на Украине приговорил мужчину к шести годам тюрьмы за информацию о размещении войск
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости.
Украинский суд приговорил жителя города Красный Лиман к шести годам лишения свободы за передачу информации о размещении войск, сообщили
во вторник в офисе генерального прокурора страны.
"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд вынес приговор мужчине по факту несанкционированного распространения информации о размещении ВСУ в условиях военного положения (часть 2 статьи 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
"Они уже на пороге". Немцы обратились к России после новых требований Киева
По данным следствия, местный житель Красного Лимана с ноября 2022 по январь 2023 года отправлял своей знакомой информацию о местах расположения украинских войск, координаты штабов и помещений, где размещались военные.
До оглашения приговора мужчина находился под стражей.
Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в конце мая 2022 года. В октябре Минобороны РФ сообщило, что союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.
Слова Зеленского о Крыме обескуражили пользователей Сети