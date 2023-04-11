Рейтинг@Mail.ru
На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/ukraina-1864590184.html
На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск
На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск - РИА Новости, 11.04.2023
На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск
Украинский суд приговорил жителя города Красный Лиман к шести годам лишения свободы за передачу информации о размещении войск, сообщили во вторник в офисе... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:09
2023-04-11T18:09
специальная военная операция на украине
красный лиман
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинский суд приговорил жителя города Красный Лиман к шести годам лишения свободы за передачу информации о размещении войск, сообщили во вторник в офисе генерального прокурора страны. "При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд вынес приговор мужчине по факту несанкционированного распространения информации о размещении ВСУ в условиях военного положения (часть 2 статьи 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По данным следствия, местный житель Красного Лимана с ноября 2022 по январь 2023 года отправлял своей знакомой информацию о местах расположения украинских войск, координаты штабов и помещений, где размещались военные. До оглашения приговора мужчина находился под стражей. Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в конце мая 2022 года. В октябре Минобороны РФ сообщило, что союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.
https://ria.ru/20230411/melnik-1864563409.html
https://ria.ru/20230411/krym-1864546529.html
красный лиман
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красный лиман, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красный Лиман, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск

Суд на Украине приговорил мужчину к шести годам тюрьмы за информацию о размещении войск

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинский суд приговорил жителя города Красный Лиман к шести годам лишения свободы за передачу информации о размещении войск, сообщили во вторник в офисе генерального прокурора страны.
"При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд вынес приговор мужчине по факту несанкционированного распространения информации о размещении ВСУ в условиях военного положения (часть 2 статьи 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
"Они уже на пороге". Немцы обратились к России после новых требований Киева
Вчера, 17:02
По данным следствия, местный житель Красного Лимана с ноября 2022 по январь 2023 года отправлял своей знакомой информацию о местах расположения украинских войск, координаты штабов и помещений, где размещались военные.
До оглашения приговора мужчина находился под стражей.
Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в конце мая 2022 года. В октябре Минобороны РФ сообщило, что союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Слова Зеленского о Крыме обескуражили пользователей Сети
Вчера, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала