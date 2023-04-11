https://ria.ru/20230411/ukraina-1864590184.html

На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск

На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск - РИА Новости, 11.04.2023

На Украине мужчину приговорили к тюрьме за информацию о размещении войск

Украинский суд приговорил жителя города Красный Лиман к шести годам лишения свободы за передачу информации о размещении войск, сообщили во вторник в офисе... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T18:09

2023-04-11T18:09

2023-04-11T18:09

специальная военная операция на украине

красный лиман

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Украинский суд приговорил жителя города Красный Лиман к шести годам лишения свободы за передачу информации о размещении войск, сообщили во вторник в офисе генерального прокурора страны. "При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суд вынес приговор мужчине по факту несанкционированного распространения информации о размещении ВСУ в условиях военного положения (часть 2 статьи 114-2 УК Украины). Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале. По данным следствия, местный житель Красного Лимана с ноября 2022 по январь 2023 года отправлял своей знакомой информацию о местах расположения украинских войск, координаты штабов и помещений, где размещались военные. До оглашения приговора мужчина находился под стражей. Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в конце мая 2022 года. В октябре Минобороны РФ сообщило, что союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.

https://ria.ru/20230411/melnik-1864563409.html

https://ria.ru/20230411/krym-1864546529.html

красный лиман

украина

донецкая народная республика

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красный лиман, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины