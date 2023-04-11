https://ria.ru/20230411/uklonisty-1864537497.html

Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам

Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам - РИА Новости, 11.04.2023

Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам

Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, которая предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:39

2023-04-11T15:39

2023-04-11T15:39

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, которая предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. "Неявка без уважительной причины гражданином, состоящим на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде... ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами", - говорится в тексте поправки.

https://ria.ru/20230411/mobilizatsiya-1864461569.html

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