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Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам
Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам - РИА Новости, 11.04.2023
Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам
Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, которая предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:39
2023-04-11T15:39
2023-04-11T15:39
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, которая предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. "Неявка без уважительной причины гражданином, состоящим на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде... ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами", - говорится в тексте поправки.
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госдума рф, россия
Госдума одобрила поправку об ограничении права водить машину уклонистам
Госдума одобрила поправку об ограничении права водить транспортные средства уклонистам
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник одобрила поправку, которая предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке.
"Неявка без уважительной причины гражданином, состоящим на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде... ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами", - говорится в тексте поправки.
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