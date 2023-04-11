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"Канал на миллион долларов". На Украине разоблачили схему вывоза уклонистов - РИА Новости, 11.04.2023
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14:49 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/uklonisty-1864515689.html
"Канал на миллион долларов". На Украине разоблачили схему вывоза уклонистов
"Канал на миллион долларов". На Украине разоблачили схему вывоза уклонистов - РИА Новости, 11.04.2023
"Канал на миллион долларов". На Украине разоблачили схему вывоза уклонистов
Украинские правоохранители ликвидировали канал незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу под видом водителей международных перевозок,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:49
2023-04-11T14:49
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители ликвидировали канал незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу под видом водителей международных перевозок, организаторам схемы удалось вывезти 170 военнообязанных, сообщили в Telegram-канале во вторник в государственной пограничной службы страны. По информации госпогранслужбы, около 450 мужчин таким образом пересекли границу, из которых 170 не вернулись на Украину. Уточняется, что организаторы незаконной схемы вносили сведения о "псевдоводителях" в базу "Шлях" ("Путь"), которая дает право на выезд за пределы страны, за денежные вознаграждение от 1500 до 5000 долларов. Проведены обыски у 10 фигурантов преступной схемы, изъяты доказательные материалы и деньги. Досудебное расследование еще продолжается. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
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в мире, украина, волынская область, верховная рада украины
В мире, Украина, Волынская область, Верховная Рада Украины
"Канал на миллион долларов". На Украине разоблачили схему вывоза уклонистов

Власти Украины: правоохранители ликвидировали очередной канал вывоза уклонистов за границу

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТерритория отделения пограничной службы Украины в Купянске
Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске . Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители ликвидировали канал незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу под видом водителей международных перевозок, организаторам схемы удалось вывезти 170 военнообязанных, сообщили в Telegram-канале во вторник в государственной пограничной службы страны.
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"Канал на миллион долларов! Пограничники разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу. Главными героями происшествия стали жители Ровненской и Волынской областей, которые организовывали "путешествия" мужчинам под видом водителей международных перевозок", - сообщает пресс-служба ведомства.
По информации госпогранслужбы, около 450 мужчин таким образом пересекли границу, из которых 170 не вернулись на Украину. Уточняется, что организаторы незаконной схемы вносили сведения о "псевдоводителях" в базу "Шлях" ("Путь"), которая дает право на выезд за пределы страны, за денежные вознаграждение от 1500 до 5000 долларов. Проведены обыски у 10 фигурантов преступной схемы, изъяты доказательные материалы и деньги. Досудебное расследование еще продолжается.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
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