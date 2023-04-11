https://ria.ru/20230411/uklonisty-1864515689.html

"Канал на миллион долларов". На Украине разоблачили схему вывоза уклонистов

"Канал на миллион долларов". На Украине разоблачили схему вывоза уклонистов - РИА Новости, 11.04.2023

"Канал на миллион долларов". На Украине разоблачили схему вывоза уклонистов

Украинские правоохранители ликвидировали канал незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу под видом водителей международных перевозок,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:49

2023-04-11T14:49

2023-04-11T14:49

в мире

украина

волынская область

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784659222_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_52095afe4880b54f491618c2c13429b6.jpg

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители ликвидировали канал незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу под видом водителей международных перевозок, организаторам схемы удалось вывезти 170 военнообязанных, сообщили в Telegram-канале во вторник в государственной пограничной службы страны. По информации госпогранслужбы, около 450 мужчин таким образом пересекли границу, из которых 170 не вернулись на Украину. Уточняется, что организаторы незаконной схемы вносили сведения о "псевдоводителях" в базу "Шлях" ("Путь"), которая дает право на выезд за пределы страны, за денежные вознаграждение от 1500 до 5000 долларов. Проведены обыски у 10 фигурантов преступной схемы, изъяты доказательные материалы и деньги. Досудебное расследование еще продолжается. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230331/svyaschennosluzhitel-1862200836.html

украина

волынская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, волынская область, верховная рада украины