"Канал на миллион долларов". На Украине разоблачили схему вывоза уклонистов
Власти Украины: правоохранители ликвидировали очередной канал вывоза уклонистов за границу
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкТерритория отделения пограничной службы Украины в Купянске
Территория отделения пограничной службы Украины в Купянске . Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Украинские правоохранители ликвидировали канал незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу под видом водителей международных перевозок, организаторам схемы удалось вывезти 170 военнообязанных, сообщили в Telegram-канале во вторник в государственной пограничной службы страны.
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"Канал на миллион долларов! Пограничники разоблачили схему незаконной переправки мужчин за границу. Главными героями происшествия стали жители Ровненской и Волынской областей, которые организовывали "путешествия" мужчинам под видом водителей международных перевозок", - сообщает пресс-служба ведомства.
По информации госпогранслужбы, около 450 мужчин таким образом пересекли границу, из которых 170 не вернулись на Украину. Уточняется, что организаторы незаконной схемы вносили сведения о "псевдоводителях" в базу "Шлях" ("Путь"), которая дает право на выезд за пределы страны, за денежные вознаграждение от 1500 до 5000 долларов. Проведены обыски у 10 фигурантов преступной схемы, изъяты доказательные материалы и деньги. Досудебное расследование еще продолжается.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. Ранее Верховная рада продлила срок действия военного положения и всеобщей мобилизации до 18 мая. На Украине за уклонение от военной службы во время мобилизации предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.