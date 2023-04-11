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Новые указатели установили в Москве к объектам авиакосмической отрасли
Новые указатели установили в Москве к объектам авиакосмической отрасли - РИА Новости, 19.04.2023
Новые указатели установили в Москве к объектам авиакосмической отрасли
Новые городские указатели установили в столице к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-11T16:51
2023-04-11T16:51
2023-04-19T19:11
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новые городские указатели установили в столице к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Новые городские указатели установили к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. На указателях размещен QR-код, при наведении на него камеры смартфона открывается информация о талантливых людях и достижениях нашей страны в авиакосмической отрасли", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые таблички появились в ЦАО, САО и СВАО. Они укажут путь к бюстам лётчиков-космонавтов А.А. Леонова и В.М. Комарова, академиков В.П. Глушко и В.Н. Челомея, С.А. Чаплыгина, а также дважды Героя Социалистического Труда Н.С. Строева.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЦАО, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы