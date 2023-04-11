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Новые указатели установили в Москве к объектам авиакосмической отрасли - РИА Новости, 19.04.2023
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16:51 11.04.2023 (обновлено: 19:11 19.04.2023)
https://ria.ru/20230411/ukazateli-1866447416.html
Новые указатели установили в Москве к объектам авиакосмической отрасли
Новые указатели установили в Москве к объектам авиакосмической отрасли - РИА Новости, 19.04.2023
Новые указатели установили в Москве к объектам авиакосмической отрасли
Новые городские указатели установили в столице к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-11T16:51
2023-04-19T19:11
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новые городские указатели установили в столице к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Новые городские указатели установили к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. На указателях размещен QR-код, при наведении на него камеры смартфона открывается информация о талантливых людях и достижениях нашей страны в авиакосмической отрасли", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые таблички появились в ЦАО, САО и СВАО. Они укажут путь к бюстам лётчиков-космонавтов А.А. Леонова и В.М. Комарова, академиков В.П. Глушко и В.Н. Челомея, С.А. Чаплыгина, а также дважды Героя Социалистического Труда Н.С. Строева.
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москва, цао, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ЦАО, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

Новые указатели установили в Москве к объектам авиакосмической отрасли

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыНовые указатели установили в Москве к объектам, связанным с авиакосмической отраслью
Новые указатели установили в Москве к объектам, связанным с авиакосмической отраслью - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Новые указатели установили в Москве к объектам, связанным с авиакосмической отраслью
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новые городские указатели установили в столице к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Новые городские указатели установили к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. На указателях размещен QR-код, при наведении на него камеры смартфона открывается информация о талантливых людях и достижениях нашей страны в авиакосмической отрасли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новые таблички появились в ЦАО, САО и СВАО. Они укажут путь к бюстам лётчиков-космонавтов А.А. Леонова и В.М. Комарова, академиков В.П. Глушко и В.Н. Челомея, С.А. Чаплыгина, а также дважды Героя Социалистического Труда Н.С. Строева.
Указатели в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
В Москве поставят около пяти тысяч указателей в 2023 году
9 февраля, 07:09
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЦАОГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
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