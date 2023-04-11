https://ria.ru/20230411/ukazateli-1866447416.html

Новые указатели установили в Москве к объектам авиакосмической отрасли

Новые указатели установили в Москве к объектам авиакосмической отрасли - РИА Новости, 19.04.2023

Новые указатели установили в Москве к объектам авиакосмической отрасли

Новые городские указатели установили в столице к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-11T16:51

2023-04-11T16:51

2023-04-19T19:11

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Новые городские указатели установили в столице к объектам, связанным с авиакосмической отраслью, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Новые городские указатели установили к объектам, связанным с авиакосмической отраслью. На указателях размещен QR-код, при наведении на него камеры смартфона открывается информация о талантливых людях и достижениях нашей страны в авиакосмической отрасли", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые таблички появились в ЦАО, САО и СВАО. Они укажут путь к бюстам лётчиков-космонавтов А.А. Леонова и В.М. Комарова, академиков В.П. Глушко и В.Н. Челомея, С.А. Чаплыгина, а также дважды Героя Социалистического Труда Н.С. Строева.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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