https://ria.ru/20230411/uchastok-1864502401.html

Ефимов: еще один участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" выставили на торги

Ефимов: еще один участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" выставили на торги - РИА Новости, 11.04.2023

Ефимов: еще один участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" выставили на торги

Столичные власти начали прием заявок на право комплексного развития территории (КРТ) еще одного участка бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере города, сообщил РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:27

2023-04-11T14:27

2023-04-11T14:27

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок на право комплексного развития территории (КРТ) еще одного участка бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Подать заявку для участия в торгах инвесторы смогут до 18 мая, сам аукцион назначен на 29 мая. Принять участие смогут любые заинтересованные лица, соответствующие городским требованиям, в том числе собственники имущества, которые ранее не смогли договориться о совместном развитии территории."В рамках комплексного развития территории площадью свыше 15 гектаров застройщик сможет возвести почти 300 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается в 25 миллиардов рублей, тогда как после его реализации ежегодный бюджетный эффект для города может превысить 1,2 миллиарда рублей. Как ожидается, на новых городских объектах смогут трудоустроиться порядка 4 тысяч человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что участок находится в Восточном Дегунино в пешей доступности от станций "Бескудниково" и "Лианозово" МЦД-1. В настоящее время территория используется неэффективно - там располагаются склады и стоянка спецтехники.Как пояснили в столичном департаменте городского имущества, на месте неэффективных объектов девелопер, победивший в конкурсе, сможет построить 165 тысяч квадратных метров жилья (часть - по программе реновации), промышленные объекты площадью более 25 тысяч квадратных метров и около 110 квадратных метров общественно-деловой застройки.Ранее Москва определила инвестора для реорганизации другого участка промзоны "Вагоноремонт" площадью около 3 гектаров. Победителем и единственным участником аукциона стала входящая в Capital Group компания "Камотес", которая готова вложить в реорганизацию участка около 9 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230407/efimov-1863747389.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва