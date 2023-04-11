Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: еще один участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" выставили на торги - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/uchastok-1864502401.html
Ефимов: еще один участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" выставили на торги
Ефимов: еще один участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" выставили на торги - РИА Новости, 11.04.2023
Ефимов: еще один участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" выставили на торги
Столичные власти начали прием заявок на право комплексного развития территории (КРТ) еще одного участка бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере города, сообщил РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:27
2023-04-11T14:27
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839801625_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71e4580b1fe2ee0ca567385998e8ad1c.jpg
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок на право комплексного развития территории (КРТ) еще одного участка бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Подать заявку для участия в торгах инвесторы смогут до 18 мая, сам аукцион назначен на 29 мая. Принять участие смогут любые заинтересованные лица, соответствующие городским требованиям, в том числе собственники имущества, которые ранее не смогли договориться о совместном развитии территории."В рамках комплексного развития территории площадью свыше 15 гектаров застройщик сможет возвести почти 300 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается в 25 миллиардов рублей, тогда как после его реализации ежегодный бюджетный эффект для города может превысить 1,2 миллиарда рублей. Как ожидается, на новых городских объектах смогут трудоустроиться порядка 4 тысяч человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Уточняется, что участок находится в Восточном Дегунино в пешей доступности от станций "Бескудниково" и "Лианозово" МЦД-1. В настоящее время территория используется неэффективно - там располагаются склады и стоянка спецтехники.Как пояснили в столичном департаменте городского имущества, на месте неэффективных объектов девелопер, победивший в конкурсе, сможет построить 165 тысяч квадратных метров жилья (часть - по программе реновации), промышленные объекты площадью более 25 тысяч квадратных метров и около 110 квадратных метров общественно-деловой застройки.Ранее Москва определила инвестора для реорганизации другого участка промзоны "Вагоноремонт" площадью около 3 гектаров. Победителем и единственным участником аукциона стала входящая в Capital Group компания "Камотес", которая готова вложить в реорганизацию участка около 9 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230407/efimov-1863747389.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839801625_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_701d0a6dd7d9c904e87ac6e8b13de144.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов: еще один участок бывшей промзоны "Вагоноремонт" выставили на торги

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Столичные власти начали прием заявок на право комплексного развития территории (КРТ) еще одного участка бывшей промзоны "Вагоноремонт" на севере города, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Подать заявку для участия в торгах инвесторы смогут до 18 мая, сам аукцион назначен на 29 мая. Принять участие смогут любые заинтересованные лица, соответствующие городским требованиям, в том числе собственники имущества, которые ранее не смогли договориться о совместном развитии территории.
"В рамках комплексного развития территории площадью свыше 15 гектаров застройщик сможет возвести почти 300 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается в 25 миллиардов рублей, тогда как после его реализации ежегодный бюджетный эффект для города может превысить 1,2 миллиарда рублей. Как ожидается, на новых городских объектах смогут трудоустроиться порядка 4 тысяч человек", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Уточняется, что участок находится в Восточном Дегунино в пешей доступности от станций "Бескудниково" и "Лианозово" МЦД-1. В настоящее время территория используется неэффективно - там располагаются склады и стоянка спецтехники.
Рабочие на строительной площадке ЖК - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Ефимов: Москва определила инвестора для КРТ бывшей промзоны "Вагоноремонт"
7 апреля, 13:37
Как пояснили в столичном департаменте городского имущества, на месте неэффективных объектов девелопер, победивший в конкурсе, сможет построить 165 тысяч квадратных метров жилья (часть - по программе реновации), промышленные объекты площадью более 25 тысяч квадратных метров и около 110 квадратных метров общественно-деловой застройки.
Ранее Москва определила инвестора для реорганизации другого участка промзоны "Вагоноремонт" площадью около 3 гектаров. Победителем и единственным участником аукциона стала входящая в Capital Group компания "Камотес", которая готова вложить в реорганизацию участка около 9 миллиардов рублей.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала