https://ria.ru/20230411/turtsiya-1864564090.html

В Турции рассказали о перспективах мира на Украине

В Турции рассказали о перспективах мира на Украине - РИА Новости, 11.04.2023

В Турции рассказали о перспективах мира на Украине

Обмен пленными и зерновая сделка являются свидетельствами того, что перспективы мира на Украине остаются на повестке, все это стало возможным благодаря усилиям... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:03

2023-04-11T17:03

2023-04-11T17:03

в мире

турция

украина

владимир путин

оон

анкара

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АНКАРА, 11 апр – РИА Новости. Обмен пленными и зерновая сделка являются свидетельствами того, что перспективы мира на Украине остаются на повестке, все это стало возможным благодаря усилиям Анкары, цитирует агентство Anadolu президента Турции Тайипа Эрдогана. "Благодаря усилиям Турции и активным контактам с РФ и Украиной, перспективы мира все еще остаются в повестке дня. Благодаря активным усилиям Анкары, удается добиться конкретных продвижений. Наглядным свидетельством тому являются обмен пленными и зерновая сделка", - приводит слова турецкого лидера агентство. По его словам, Турция продолжает эффективную дипломатию, что позволяет добиться реальных результатов на многих площадках, в том числе, в Ливии и Карабахе. Эрдоган подчеркнул, что каждый новый шаг на пути к сильной Турции, давался с большим трудом. "Мы показали миру, что являемся фактором, который при необходимости меняет ситуацию на местах. Примеров тому очень много: от Восточного Средиземноморья до ситуации у южных границ Турции, от Черного моря до Кавказа", - отметил Эрдоган. Глава государства привлек внимание к достижениям последних десятилетий, в том числе в сферах оборонного комплекса, транспорта и инфраструктуры. "Современная Турция сама производит отечественные самолеты и автомобили. Буквально накануне был введен в строй флагман ВМС Турции – десантный корабль TCG Anadolu, на борту которого дислоцируются опять же турецкие беспилотные аппараты Kızılelma и Bayraktar TB-3. Всего этого удалось добиться, сломав стереотипы, заставив по-иному воспринимать Турцию. Главная революция, которую нам удалось совершить, свершилась в умах людей", - подчеркнул он. Президент Турции отметил, что призыв Анкары к реформированию структуры ООН, находит все больший отклик в мире. "Все больше стран, повторяют: "Мир – больше 5" (постоянных членов СБ ООН – прим. "Анадолу")", - сказал политик. "Благодаря инициативам Анкары была реализована стратегическая инициатива создания Организации тюркских государств. Мы стремимся усилить солидарность в исламском мире, не спрашивая на то разрешений из-за рубежа. Наш диалог с Западным миром основан на твердой решимости к отстаиванию прав и интересов нашей страны. Мы продолжим курс на экономическое благополучие Турции путем роста инвестиций, увеличения рабочих мест, наращивания производства и экспорта, снижения внешнеторгового дефицита", - сказал турецкий лидер. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней - до 18 мая. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864329861.html

https://ria.ru/20230404/erdogan-1863031215.html

https://ria.ru/20230408/uslovie-1863928319.html

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украина

анкара

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в мире, турция, украина, владимир путин, оон, анкара