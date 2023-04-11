https://ria.ru/20230411/tunis-1864494935.html
В Тунисе обвинили Запад в кризисе с мигрантами
В Тунисе обвинили Запад в кризисе с мигрантами - РИА Новости, 11.04.2023
В Тунисе обвинили Запад в кризисе с мигрантами
За созданием миграционного кризиса в Тунисе стоят страны Евросоюза, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского движения "Путь 25... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:08
2023-04-11T14:08
2023-04-11T14:11
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ТУНИС, 11 апр - РИА Новости, Рафаэль Даминов. За созданием миграционного кризиса в Тунисе стоят страны Евросоюза, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского движения "Путь 25 июля" Махмуд бен Мабрук. По его словам, страны ЕС попытались навязать действующему президенту Туниса Кайсу Саиду свое видение управления страной. Бен Мабрук отметил, что страны Запада в настоящий момент используют любой вопрос, касающийся тунисской внутренней и внешней политики, а также любое заявление Кайса Саида, против него. По его словам, "страны ЕС планировали завезти в Тунис два или три миллиона мигрантов из субсахарской Африки". Президент Туниса Кайс Саид в феврале этого года на заседании совета по национальной безопасности страны заявил об "ордах нелегальных мигрантов" из стран южнее Сахары, призвав силовиков принять срочные меры для того, чтобы положить конец незаконной миграции. Слова Саида, а также информация об облавах силовиков в отношении находящихся на территории Туниса беженцев, вызвали волну критики в адрес тунисских властей как в Европе, так и в ряде африканских стран. С официальным осуждением позиции главы Туниса выступил Африканский союз. В четверг президент Туниса заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения. МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении испытывающему экономические трудности Тунису кредита в 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения кредита со стороны МВФ является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний. Как ранее заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз опасается, что "социальный или экономический крах в Тунисе" приведет к новому наплыву мигрантов в Европу. Также в ЕС выступили с критикой в адрес властей Туниса из-за арестов политических деятелей и журналистов. Брюссель призвал Тунис вернуться к таким ценностям, как "демократия и верховенство права..., которые Тунис выбрал во время "жасминовой революции" 2011 года". Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса в Италию. Десятки из них тонут. В последние недели сообщения о гибели мигрантов в море резко участились. Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения страной независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html
https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835723146.html
https://ria.ru/20221126/politika-1833605745.html
https://ria.ru/20230411/tunis-1864491143.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тунис (страна), европа, африканский союз, евросоюз, мвф
В мире, Тунис (страна), Европа, Африканский союз, Евросоюз, МВФ
В Тунисе обвинили Запад в кризисе с мигрантами
Тунисский политик бен Мабрук обвинил Запад в миграционном кризисе в стране
ТУНИС, 11 апр - РИА Новости, Рафаэль Даминов. За созданием миграционного кризиса в Тунисе стоят страны Евросоюза, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского движения "Путь 25 июля" Махмуд бен Мабрук.
По его словам, страны ЕС попытались навязать действующему президенту Туниса Кайсу Саиду свое видение управления страной.
«
"Чтобы Тунис принял их условия и диктат. Они хотели влиять на нас, продвигать политику, ту, которая им нужна. Используют для этого оппозицию… Президент отверг эти попытки", - сказал собеседник РИА Новости.
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Бен Мабрук отметил, что страны Запада в настоящий момент используют любой вопрос, касающийся тунисской внутренней и внешней политики, а также любое заявление Кайса Саида, против него.
«
"Вслед за тем, как Алжир присоединился к "Шелковому пути" (китайский проект "Один пояс - один путь"), к китайско-российскому союзу, они (страны Запада) опасаются, что Тунис также пойдет по этому пути, и решили надавить (на президента Туниса Кайса Саида) посредством непредоставления кредита, а также спровоцировали миграцию жителей субсахарской Африки", - сказал бен Мабрук.
По его словам, "страны ЕС планировали завезти в Тунис два или три миллиона мигрантов из субсахарской Африки".
Президент Туниса Кайс Саид в феврале этого года на заседании совета по национальной безопасности страны заявил об "ордах нелегальных мигрантов" из стран южнее Сахары, призвав силовиков принять срочные меры для того, чтобы положить конец незаконной миграции.
Мигранты завоевывают Британию
Слова Саида, а также информация об облавах силовиков в отношении находящихся на территории Туниса беженцев, вызвали волну критики в адрес тунисских властей как в Европе, так и в ряде африканских стран. С официальным осуждением позиции главы Туниса выступил Африканский союз.
В четверг президент Туниса заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения.
МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении испытывающему экономические трудности Тунису кредита в 1,9 миллиарда долларов.
Одними из условий для выделения кредита со стороны МВФ является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний.
"Пусть возвращаются в Африку!": Европа не справляется с наплывом мигрантов
Как ранее заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз опасается, что "социальный или экономический крах в Тунисе" приведет к новому наплыву мигрантов в Европу. Также в ЕС выступили с критикой в адрес властей Туниса из-за арестов политических деятелей и журналистов. Брюссель призвал Тунис вернуться к таким ценностям, как "демократия и верховенство права..., которые Тунис выбрал во время "жасминовой революции" 2011 года".
Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса в Италию. Десятки из них тонут. В последние недели сообщения о гибели мигрантов в море резко участились.
Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения страной независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.
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