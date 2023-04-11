https://ria.ru/20230411/tunis-1864494935.html

В Тунисе обвинили Запад в кризисе с мигрантами

В Тунисе обвинили Запад в кризисе с мигрантами - РИА Новости, 11.04.2023

В Тунисе обвинили Запад в кризисе с мигрантами

За созданием миграционного кризиса в Тунисе стоят страны Евросоюза, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского движения "Путь 25... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:08

2023-04-11T14:08

2023-04-11T14:11

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ТУНИС, 11 апр - РИА Новости, Рафаэль Даминов. За созданием миграционного кризиса в Тунисе стоят страны Евросоюза, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского движения "Путь 25 июля" Махмуд бен Мабрук. По его словам, страны ЕС попытались навязать действующему президенту Туниса Кайсу Саиду свое видение управления страной. Бен Мабрук отметил, что страны Запада в настоящий момент используют любой вопрос, касающийся тунисской внутренней и внешней политики, а также любое заявление Кайса Саида, против него. По его словам, "страны ЕС планировали завезти в Тунис два или три миллиона мигрантов из субсахарской Африки". Президент Туниса Кайс Саид в феврале этого года на заседании совета по национальной безопасности страны заявил об "ордах нелегальных мигрантов" из стран южнее Сахары, призвав силовиков принять срочные меры для того, чтобы положить конец незаконной миграции. Слова Саида, а также информация об облавах силовиков в отношении находящихся на территории Туниса беженцев, вызвали волну критики в адрес тунисских властей как в Европе, так и в ряде африканских стран. С официальным осуждением позиции главы Туниса выступил Африканский союз. В четверг президент Туниса заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения. МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении испытывающему экономические трудности Тунису кредита в 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения кредита со стороны МВФ является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний. Как ранее заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз опасается, что "социальный или экономический крах в Тунисе" приведет к новому наплыву мигрантов в Европу. Также в ЕС выступили с критикой в адрес властей Туниса из-за арестов политических деятелей и журналистов. Брюссель призвал Тунис вернуться к таким ценностям, как "демократия и верховенство права..., которые Тунис выбрал во время "жасминовой революции" 2011 года". Ежедневно сотни мигрантов из стран Африки южнее Сахары на лодках пытаются переправиться из Туниса в Италию. Десятки из них тонут. В последние недели сообщения о гибели мигрантов в море резко участились. Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения страной независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.

https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

https://ria.ru/20221202/velikobritaniya-1835723146.html

https://ria.ru/20221126/politika-1833605745.html

https://ria.ru/20230411/tunis-1864491143.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, тунис (страна), европа, африканский союз, евросоюз, мвф