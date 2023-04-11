https://ria.ru/20230411/tunis-1864491143.html
В Тунисе заявили о необходимости поддержки России для борьбы с Западом
В Тунисе заявили о необходимости поддержки России для борьбы с Западом - РИА Новости, 11.04.2023
В Тунисе заявили о необходимости поддержки России для борьбы с Западом
Тунис нуждается в поддержке РФ в его противостоянии с Западом, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского движения "Путь 25 июля" РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:57
2023-04-11T13:57
2023-04-11T13:57
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ТУНИС, 11 апр - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Тунис нуждается в поддержке РФ в его противостоянии с Западом, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского движения "Путь 25 июля" Махмуд бен Мабрук. По словам политика, президент Туниса Кайс Саид старается сохранить традиционные связи с Францией и другими странами Запада, однако стремится диверсифицировать международные отношения, чтобы "не полагаться на одного стратегического союзника". Тунис, отметил он, на фоне кризиса в отношениях с ЕС полностью открыт к связям со странами, входящими БРИКС в целом, и отдельно с другими странами, такими как Китай, Индия и Россия. Говоря об отношениях с РФ, он назвал их "важными и стратегическими". Он также отметил, что "тунисскому народу и правительству" могла бы понадобиться помощь Москвы "по выходу из кризиса и разрыву зависимости от европейских стран". "Невозможно, чтобы глава арабского государства один противостоял ЕС, это не так-то просто. Необходимо, чтобы великая держава, такая как Россия, поддержала эту его позицию", - сказал бен Мабрук. В четверг президент Туниса заявил, что диктат со стороны МВФ, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения. МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении испытывающему экономические трудности Тунису кредита в 1,9 миллиарда долларов. Одними из условий для выделения кредита со стороны МВФ является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний. Как ранее заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, Евросоюз опасается, что "социальный или экономический крах в Тунисе" приведет к новому наплыву мигрантов в Европу. Также в ЕС выступили с критикой в адрес властей Туниса из-за арестов политических деятелей и журналистов. Брюссель призвал Тунис вернуться к таким ценностям, как "демократия и верховенство права... которые Тунис выбрал во время "жасминовой революции" 2011 года". Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения страной независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.
https://ria.ru/20230311/tunis-1857168792.html
https://ria.ru/20221205/tunis-1836388947.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тунис (страна), россия, франция, жозеп боррель, евросоюз, брикс, мвф
В мире, Тунис (страна), Россия, Франция, Жозеп Боррель, Евросоюз, БРИКС, МВФ
В Тунисе заявили о необходимости поддержки России для борьбы с Западом
В Тунисе заявили о необходимости поддержки России для разрыва зависимости от Запада
ТУНИС, 11 апр - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Тунис нуждается в поддержке РФ в его противостоянии с Западом, заявил РИА Новости официальный представитель тунисского пропрезидентского движения "Путь 25 июля" Махмуд бен Мабрук.
По словам политика, президент Туниса Кайс Саид старается сохранить традиционные связи с Францией
и другими странами Запада, однако стремится диверсифицировать международные отношения, чтобы "не полагаться на одного стратегического союзника".
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Тунис, отметил он, на фоне кризиса в отношениях с ЕС
полностью открыт к связям со странами, входящими БРИКС
в целом, и отдельно с другими странами, такими как Китай
, Индия
и Россия.
Говоря об отношениях с РФ, он назвал их "важными и стратегическими". Он также отметил, что "тунисскому народу и правительству" могла бы понадобиться помощь Москвы
"по выходу из кризиса и разрыву зависимости от европейских стран".
"Невозможно, чтобы глава арабского государства один противостоял ЕС, это не так-то просто. Необходимо, чтобы великая держава, такая как Россия, поддержала эту его позицию", - сказал бен Мабрук.
В четверг президент Туниса заявил, что диктат со стороны МВФ
, с которым страна ведет переговоры о выделении кредита, неприемлем, он приведет к большему обнищанию населения.
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МВФ в декабре минувшего года приостановил рассмотрение вопроса о предоставлении испытывающему экономические трудности Тунису кредита в 1,9 миллиарда долларов.
Одними из условий для выделения кредита со стороны МВФ является сокращение субсидий на продукты питания и энергию, также реформирование государственных компаний.
Как ранее заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель
, Евросоюз опасается, что "социальный или экономический крах в Тунисе" приведет к новому наплыву мигрантов в Европу
. Также в ЕС выступили с критикой в адрес властей Туниса из-за арестов политических деятелей и журналистов. Брюссель
призвал Тунис вернуться к таким ценностям, как "демократия и верховенство права... которые Тунис выбрал во время "жасминовой революции" 2011 года".
Тунис переживает экономический кризис наряду с политическим: МВФ еще в апреле 2020 года заявлял, что экономике Туниса грозит сильнейшая рецессия с момента получения страной независимости в 1956 году. Ощутимый ущерб нанесли пандемия коронавируса и вызванное ею прекращение потока туристов в страну.
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