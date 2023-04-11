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Сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Белой Церкви - РИА Новости, 11.04.2023
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Религия
 
19:19 11.04.2023 (обновлено: 19:30 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/tserkov-1864607174.html
Сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Белой Церкви
Сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Белой Церкви - РИА Новости, 11.04.2023
Сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Белой Церкви
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали собирать подписи с требованием изъять у канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T19:19
2023-04-11T19:30
украина
белая церковь (город)
киевская область
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали собирать подписи с требованием изъять у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Спасо-Преображенский собор в городе Белая Церковь Киевской области, заявили в Telegram-канале Союза православных журналистов. "Белая Церковь Киевской области, Спасо-Преображенский собор. Сбор подписей против УПЦ. Эстафета рейдерства продолжается", - говорится в сообщении союза, опубликованном в его телеграм-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
украина
белая церковь (город)
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украина, белая церковь (город), киевская область, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Украина, Белая Церковь (город), Киевская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Белой Церкви

СПЖ: раскольники начали сбор подписей для лишения УПЦ собора в Белой Церкви

© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали собирать подписи с требованием изъять у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Спасо-Преображенский собор в городе Белая Церковь Киевской области, заявили в Telegram-канале Союза православных журналистов.
"Белая Церковь Киевской области, Спасо-Преображенский собор. Сбор подписей против УПЦ. Эстафета рейдерства продолжается", - говорится в сообщении союза, опубликованном в его телеграм-канале.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
 
РелигияУкраинаБелая Церковь (город)Киевская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦ
 
 
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