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Сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Белой Церкви

Сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Белой Церкви - РИА Новости, 11.04.2023

Сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Белой Церкви

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали собирать подписи с требованием изъять у канонической Украинской православной церкви (УПЦ)... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T19:19

2023-04-11T19:19

2023-04-11T19:30

украина

белая церковь (город)

киевская область

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали собирать подписи с требованием изъять у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Спасо-Преображенский собор в городе Белая Церковь Киевской области, заявили в Telegram-канале Союза православных журналистов. "Белая Церковь Киевской области, Спасо-Преображенский собор. Сбор подписей против УПЦ. Эстафета рейдерства продолжается", - говорится в сообщении союза, опубликованном в его телеграм-канале. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

украина

белая церковь (город)

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