Сторонники ПЦУ собирают подписи для лишения УПЦ собора в Белой Церкви
СПЖ: раскольники начали сбор подписей для лишения УПЦ собора в Белой Церкви
© AP Photo / Efrem LukatskyКрест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Крест монастырского комплекса Печерской Лавры на фоне украинского государственного флага и монумента Родина-мать в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) начали собирать подписи с требованием изъять у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Спасо-Преображенский собор в городе Белая Церковь Киевской области, заявили в Telegram-канале Союза православных журналистов.
"Белая Церковь Киевской области, Спасо-Преображенский собор. Сбор подписей против УПЦ. Эстафета рейдерства продолжается", - говорится в сообщении союза, опубликованном в его телеграм-канале.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".