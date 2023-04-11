https://ria.ru/20230411/trudoustroystvo-1864557464.html

Лучшие вакансии Подмосковья представят на ярмарке трудоустройства

Лучшие вакансии Подмосковья представят на ярмарке трудоустройства - РИА Новости, 11.04.2023

Лучшие вакансии Подмосковья представят на ярмарке трудоустройства

Предприятия Московской области представят лучшие вакансии на всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Это вакансии... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:41

2023-04-11T16:41

2023-04-11T16:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Предприятия Московской области представят лучшие вакансии на всероссийской ярмарке трудоустройства "Работа России. Время возможностей". Это вакансии инженеров-технологов, металлургов, токарей, IT-специалистов и другие, сообщил телеканал "360".В минсоцразвития Подмосковья отметили, что на ярмарке соискатели смогут найти наиболее подходящую для себя вакансию. В ходе мероприятия можно будет ознакомиться с предложениями ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди которых научно-производственное объединение "Прибор" имени Голембиовского из Ногинска. Данная фирма производит продукцию, которую используют в авиации, морском флоте и других отраслях.Директор Богородского филиала предприятия Дмитрий Кацуба заявил, что компания внимательно относится к созданию комфортных условий для сотрудников. Они получают социальные гарантии, льготы и компенсации."Социально-трудовые отношения между работниками и администрацией строятся на основе разработанной кадровой политики и регулируются законодательством о труде и коллективным трудовым договором", – подчеркнул он.Глава минсоцразвития Людмила Болатаева рассказала, что на ярмарке все желающие также смогут записаться на переобучение."Кроме того, соискатели смогут узнать о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион", – подчеркнула она.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)