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В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.04.2023
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13:25 11.04.2023 (обновлено: 13:26 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/trevoga-1864477465.html
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.04.2023
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:25
2023-04-11T13:26
сумская область
украина
вооруженные силы рф
в мире
черниговская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 13.14 (совпадает с мск). В свою очередь глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале написал, что воздушная тревога объявлена во всем регионе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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сумская область
украина
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сумская область, украина, вооруженные силы рф, в мире, черниговская область
Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Черниговская область
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины

© Flickr / proteussГород Сумы
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Flickr / proteuss
Город Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 13.14 (совпадает с мск).
В свою очередь глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале написал, что воздушная тревога объявлена во всем регионе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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