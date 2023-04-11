https://ria.ru/20230411/trevoga-1864477465.html
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.04.2023
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:25
2023-04-11T13:25
2023-04-11T13:26
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 13.14 (совпадает с мск). В свою очередь глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале написал, что воздушная тревога объявлена во всем регионе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230411/trevoga-1864365302.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, вооруженные силы рф, в мире, черниговская область
Сумская область, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире, Черниговская область
В Черниговской и Сумской областях объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Черниговской и Сумской областях Украины
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Черниговской и Сумской областях на северо-востоке Украины, свидетельствуют данные
онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в указанных регионах прозвучал в 13.14 (совпадает с мск).
В свою очередь глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в своем телеграм-канале написал, что воздушная тревога объявлена во всем регионе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
В трех регионах Украины объявили воздушную тревогу