https://ria.ru/20230411/trenazher-1864628421.html

Тренажер Гагарина выставят в музее обновленного пензенского планетария

Тренажер Гагарина выставят в музее обновленного пензенского планетария - РИА Новости, 11.04.2023

Тренажер Гагарина выставят в музее обновленного пензенского планетария

Самолетный тренажер, на котором занимался первый космонавт Земли Юрий Гагарин, станет частью музейной экспозиции пензенского планетария, который откроется в... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T22:46

2023-04-11T22:46

2023-04-11T22:46

пензенская область

олег мельниченко

юрий гагарин (космонавт)

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ПЕНЗА, 11 апр - РИА Новости. Самолетный тренажер, на котором занимался первый космонавт Земли Юрий Гагарин, станет частью музейной экспозиции пензенского планетария, который откроется в этом году после реконструкции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. Деревянное строение пензенского планетария находилось в аварийном состоянии, в целях безопасности с ноября 2010 года оно не эксплуатировалось. Мельниченко в интервью РИА Новости заявлял, что на реставрацию планетария выделяется 350 миллионов рублей. "ЦеСИС НИКИРЭТ (Пензенский Центр специальных инженерных сооружений научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники) передает нам самолетный тренажер, на котором тренировался Юрий Алексеевич Гагарин", - цитирует губернатора пресс-служба правительства области. По его словам, связанный с легендарным космонавтом уникальный экспонат будет выставлен в музее планетария, а основой музейной коллекции станет старинное оборудование. При этом в обсерватории будет установлена новая спецтехника. "После того, как новое оборудование будет установлено, пензенский планетарий станет самым современным объектом данного вида в Российской Федерации. Исторически планетарий - это одно из знаковых мест Пензенской области, гордость жителей нашего региона", - подчеркнул глава региона. Губернатор во вторник посетил реконструируемый объект и поставил задачу открыть его раньше запланированного срока. "Нам удалось воспроизвести исконный облик здания: мы по максимуму сохранили все исторические элементы, добавив новые технологии. Сердцем планетария станет звездный зал - здесь установим самое современное оборудование среди всех планетариев страны... Еще из нового - в здании появился цокольный этаж, где, помимо технических помещений, откроется буфет. Также планетарий будет оборудован для посещения маломобильными людьми. В целом пребывание посетителей здесь станет более комфортным и безопасным. Строительно-монтажные работы завершатся в июле, еще некоторое время понадобится для установки оборудования и благоустройства территории", - написал Мельниченко в своем телеграм-канале. Здание народной обсерватории было построено в 1928 году. В годы Великой Отечественной войны в этом здании расположилась пензенская гидрометеослужба. Первый прибор для планетария был установлен в 1954 году. В 1987 году здание включили в перечень памятников истории и культуры регионального значения, в планетарии проводились экскурсии до момента приостановки работы. В областном комитете по охране памятников истории и культуры заявляли РИА Новости, что деревянное здание планетария, которое в рамках реконструкции было демонтировано и восстанавливается в том же виде, сохранит статус объекта культурного наследия.

https://ria.ru/20230327/agrosektor-1861081479.html

https://ria.ru/20230411/park-1864628266.html

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олег мельниченко, юрий гагарин (космонавт)