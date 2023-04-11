https://ria.ru/20230411/tranzit-1864509144.html

Транзит нефти через Украину будет оплачивать венгерская MOL, заявил Сийярто

Транзит нефти через Украину будет оплачивать венгерская MOL, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.04.2023

Транзит нефти через Украину будет оплачивать венгерская MOL, заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достижении договоренности, согласно которой транзит нефти через Украину будет напрямую оплачивать венгерская... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T14:35

2023-04-11T14:35

2023-04-11T16:22

венгрия

петер сийярто

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

александр новак

россия

украина

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достижении договоренности, согласно которой транзит нефти через Украину будет напрямую оплачивать венгерская нефтегазовая компания MOL.Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым."Нам удалось договориться о том, что для сохранения постоянного транзита нефти через территорию Украины (в Венгрию - ред.) MOL напрямую будет организовывать оплату транзита с компаниями-операторами украинских сетей", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Facebook*.В августе 2022 года "Укртранснафта" остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Позднее венгерская компания MOL сообщила РИА Новости, что договорилась с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба" после того, как сама внесла платеж за транзит.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230411/otsrochka-1864523526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

венгрия, петер сийярто, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, александр новак, россия, украина