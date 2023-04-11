https://ria.ru/20230411/tranzit-1864509144.html
Транзит нефти через Украину будет оплачивать венгерская MOL, заявил Сийярто
Транзит нефти через Украину будет оплачивать венгерская MOL, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.04.2023
Транзит нефти через Украину будет оплачивать венгерская MOL, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достижении договоренности, согласно которой транзит нефти через Украину будет напрямую оплачивать венгерская... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T14:35
2023-04-11T14:35
2023-04-11T16:22
венгрия
петер сийярто
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
александр новак
россия
украина
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достижении договоренности, согласно которой транзит нефти через Украину будет напрямую оплачивать венгерская нефтегазовая компания MOL.Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым."Нам удалось договориться о том, что для сохранения постоянного транзита нефти через территорию Украины (в Венгрию - ред.) MOL напрямую будет организовывать оплату транзита с компаниями-операторами украинских сетей", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Facebook*.В августе 2022 года "Укртранснафта" остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Позднее венгерская компания MOL сообщила РИА Новости, что договорилась с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба" после того, как сама внесла платеж за транзит.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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венгрия, петер сийярто, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, александр новак, россия, украина
Венгрия, Петер Сийярто, Экономика, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Алексей Лихачев, Александр Новак, Россия, Украина
Транзит нефти через Украину будет оплачивать венгерская MOL, заявил Сийярто
Сийярто: транзит нефти через Украину будет напрямую оплачивать венгерская MOL
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достижении договоренности, согласно которой транзит нефти через Украину будет напрямую оплачивать венгерская нефтегазовая компания MOL.
Глава венгерского МИД во вторник провел переговоры в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком
и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым
.
"Нам удалось договориться о том, что для сохранения постоянного транзита нефти через территорию Украины (в Венгрию - ред.) MOL напрямую будет организовывать оплату транзита с компаниями-операторами украинских сетей", - сказал Сийярто. Видеозапись его выступления транслировалась в Facebook*.
В августе 2022 года "Укртранснафта" остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не могла провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. Позднее венгерская компания MOL сообщила РИА Новости, что договорилась с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба" после того, как сама внесла платеж за транзит.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская Венгрия снова сможет получать отсрочку платежей за газ, заявил Сийярто