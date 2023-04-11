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Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:01 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/torgi-1864543882.html
Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю
Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 11.04.2023
Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю
Свыше 110 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:01
2023-04-11T16:01
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Свыше 110 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.В нем указывается, что речь идет о 102 земельных участках под аренду и девяти помещениях. Больше всего лотов выставлено в городских округах Ступино, Шаховская, Истра, Егорьевск и Воскресенск."В городском округе Можайск в деревне Бабынино можно приобрести в аренду участок площадью 23 сотки для ведения подсобного хозяйства. Начальная цена составляет 711 тысяч рублей в год", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861787199.html
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московская область (подмосковье), ступино, истра
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ступино, Истра

Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Свыше 110 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.
В нем указывается, что речь идет о 102 земельных участках под аренду и девяти помещениях. Больше всего лотов выставлено в городских округах Ступино, Шаховская, Истра, Егорьевск и Воскресенск.
"В городском округе Можайск в деревне Бабынино можно приобрести в аренду участок площадью 23 сотки для ведения подсобного хозяйства. Начальная цена составляет 711 тысяч рублей в год", - отмечается в сообщении.
Частные дома в жилом секторе Московской области - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Более 100 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье
30 марта, 11:50
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СтупиноИстра
 
 
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