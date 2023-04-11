https://ria.ru/20230411/torgi-1864543882.html

Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 11.04.2023

Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

Свыше 110 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T16:01

2023-04-11T16:01

2023-04-11T16:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ступино

истра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Свыше 110 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.В нем указывается, что речь идет о 102 земельных участках под аренду и девяти помещениях. Больше всего лотов выставлено в городских округах Ступино, Шаховская, Истра, Егорьевск и Воскресенск."В городском округе Можайск в деревне Бабынино можно приобрести в аренду участок площадью 23 сотки для ведения подсобного хозяйства. Начальная цена составляет 711 тысяч рублей в год", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861787199.html

московская область (подмосковье)

ступино

истра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), ступино, истра