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Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю
Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 11.04.2023
Более 110 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю
Свыше 110 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:01
2023-04-11T16:01
2023-04-11T16:01
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Свыше 110 объектов недвижимости выставили на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.В нем указывается, что речь идет о 102 земельных участках под аренду и девяти помещениях. Больше всего лотов выставлено в городских округах Ступино, Шаховская, Истра, Егорьевск и Воскресенск."В городском округе Можайск в деревне Бабынино можно приобрести в аренду участок площадью 23 сотки для ведения подсобного хозяйства. Начальная цена составляет 711 тысяч рублей в год", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230330/podmoskove-1861787199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), ступино, истра
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ступино, Истра