https://ria.ru/20230411/toplivo-1864486543.html

"Росатом" изготовил топливо для экспериментов на "меганаучном" реакторе ПИК

"Росатом" изготовил топливо для экспериментов на "меганаучном" реакторе ПИК - РИА Новости, 11.04.2023

"Росатом" изготовил топливо для экспериментов на "меганаучном" реакторе ПИК

"Машиностроительный завод" (предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в подмосковной Электростали) впервые изготовил и поставил модернизированное ядерное... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T13:44

2023-04-11T13:44

2023-04-11T13:44

россия

технологии

димитровград

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

пик

твэл

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. "Машиностроительный завод" (предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в подмосковной Электростали) впервые изготовил и поставил модернизированное ядерное топливо второго поколения для научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК - крупнейшего в мире источника нейтронов, расположенного в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова (входит в "Курчатовский институт"). "Внедрение нового топлива позволит в разы увеличить кампанию реактора (срок работы реактора на эксперимент без остановки) на мощности 100 МВт при обеспечении проектных показателей безопасности, улучшить нейтронно-физические характеристики активной зоны, повысить эксплуатационную надежность установки", - говорится в сообщении ТВЭЛ. По словам старшего вице-президента по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александра Угрюмова, проект новой активной зоны реактора ПИК оптимален по своим потребительским характеристикам. "Он обеспечивает эффективные режимы эксплуатации и удовлетворяет как современным международным требованиям к исследовательским ядерным установкам, так и требованиям в области использования атомной энергии, что является приоритетным для функционирования Международного центра нейтронных исследований. Кроме того, длинные реакторные кампании помогут сократить потребление топлива и, соответственно, снизить эксплуатационные затраты реактора", - процитирован Угрюмов в релизе. Реакторный комплекс ПИК — один из шести проектов, включенных правительством РФ в программу создания установок мирового класса ("мегасайенс") на территории России. По своим характеристикам ПИК является крупнейшей в мире реакторной исследовательской установкой пучкового типа тепловой мощностью 100 МВт, которая дает возможность разместить до 50 научных станций на выведенных нейтронных пучках. Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины. Реактор ПИК начал работу в так называемом энергетическом режиме работы в День науки 8 февраля 2021 года. Команду на вывод реактора в этот режим дал по видеосвязи президент России Владимир Путин. Научно-исследовательская инфраструктура подобного класса необходима для обеспечения технологического суверенитета России в вопросах ускоренного развития фундаментальных и прикладных научных исследований. Более того, Россия, получив такие меганаучные установки, как реактор ПИК, многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР (строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области) и новый источник нейтронов в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне, станет единственной страной, имеющей разнообразные источники нейтронов для передовых научных исследований.

https://ria.ru/20230410/superreaktor-1864239254.html

https://ria.ru/20230407/rosatom-1863645944.html

https://ria.ru/20230328/lopasti-1861283218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, технологии, димитровград, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", пик, твэл