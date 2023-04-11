https://ria.ru/20230411/toplivo-1864486543.html
"Росатом" изготовил топливо для экспериментов на "меганаучном" реакторе ПИК
"Росатом" изготовил топливо для экспериментов на "меганаучном" реакторе ПИК - РИА Новости, 11.04.2023
"Росатом" изготовил топливо для экспериментов на "меганаучном" реакторе ПИК
"Машиностроительный завод" (предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в подмосковной Электростали) впервые изготовил и поставил модернизированное ядерное... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:44
2023-04-11T13:44
2023-04-11T13:44
россия
технологии
димитровград
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
пик
твэл
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. "Машиностроительный завод" (предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в подмосковной Электростали) впервые изготовил и поставил модернизированное ядерное топливо второго поколения для научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК - крупнейшего в мире источника нейтронов, расположенного в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова (входит в "Курчатовский институт"). "Внедрение нового топлива позволит в разы увеличить кампанию реактора (срок работы реактора на эксперимент без остановки) на мощности 100 МВт при обеспечении проектных показателей безопасности, улучшить нейтронно-физические характеристики активной зоны, повысить эксплуатационную надежность установки", - говорится в сообщении ТВЭЛ. По словам старшего вице-президента по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александра Угрюмова, проект новой активной зоны реактора ПИК оптимален по своим потребительским характеристикам. "Он обеспечивает эффективные режимы эксплуатации и удовлетворяет как современным международным требованиям к исследовательским ядерным установкам, так и требованиям в области использования атомной энергии, что является приоритетным для функционирования Международного центра нейтронных исследований. Кроме того, длинные реакторные кампании помогут сократить потребление топлива и, соответственно, снизить эксплуатационные затраты реактора", - процитирован Угрюмов в релизе. Реакторный комплекс ПИК — один из шести проектов, включенных правительством РФ в программу создания установок мирового класса ("мегасайенс") на территории России. По своим характеристикам ПИК является крупнейшей в мире реакторной исследовательской установкой пучкового типа тепловой мощностью 100 МВт, которая дает возможность разместить до 50 научных станций на выведенных нейтронных пучках. Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины. Реактор ПИК начал работу в так называемом энергетическом режиме работы в День науки 8 февраля 2021 года. Команду на вывод реактора в этот режим дал по видеосвязи президент России Владимир Путин. Научно-исследовательская инфраструктура подобного класса необходима для обеспечения технологического суверенитета России в вопросах ускоренного развития фундаментальных и прикладных научных исследований. Более того, Россия, получив такие меганаучные установки, как реактор ПИК, многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР (строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области) и новый источник нейтронов в Объединенном институте ядерных исследований в подмосковной Дубне, станет единственной страной, имеющей разнообразные источники нейтронов для передовых научных исследований.
https://ria.ru/20230410/superreaktor-1864239254.html
https://ria.ru/20230407/rosatom-1863645944.html
https://ria.ru/20230328/lopasti-1861283218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, димитровград, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", пик, твэл
Россия, Технологии, Димитровград, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", ПИК, ТВЭЛ
"Росатом" изготовил топливо для экспериментов на "меганаучном" реакторе ПИК
"Росатом" изготовил топливо для долгих экспериментов на "меганаучном" реакторе ПИК
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. "Машиностроительный завод" (предприятие топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в подмосковной Электростали) впервые изготовил и поставил модернизированное ядерное топливо второго поколения для научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК - крупнейшего в мире источника нейтронов, расположенного в Петербургском институте ядерной физики имени Константинова (входит в "Курчатовский институт").
"Внедрение нового топлива позволит в разы увеличить кампанию реактора (срок работы реактора на эксперимент без остановки) на мощности 100 МВт при обеспечении проектных показателей безопасности, улучшить нейтронно-физические характеристики активной зоны, повысить эксплуатационную надежность установки", - говорится в сообщении ТВЭЛ.
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По словам старшего вице-президента по научно-технической деятельности ТВЭЛ Александра Угрюмова, проект новой активной зоны реактора ПИК оптимален по своим потребительским характеристикам.
"Он обеспечивает эффективные режимы эксплуатации и удовлетворяет как современным международным требованиям к исследовательским ядерным установкам, так и требованиям в области использования атомной энергии, что является приоритетным для функционирования Международного центра нейтронных исследований. Кроме того, длинные реакторные кампании помогут сократить потребление топлива и, соответственно, снизить эксплуатационные затраты реактора", - процитирован Угрюмов в релизе.
Реакторный комплекс ПИК — один из шести проектов, включенных правительством РФ
в программу создания установок мирового класса ("мегасайенс") на территории России. По своим характеристикам ПИК является крупнейшей в мире реакторной исследовательской установкой пучкового типа тепловой мощностью 100 МВт, которая дает возможность разместить до 50 научных станций на выведенных нейтронных пучках. Реактор станет универсальным инструментом исследований с помощью нейтронного излучения в интересах физики, химии, биологии, геологии, материаловедения, медицины.
"Росатом" планирует построить центр ядерной науки и технологий во Вьетнаме
Реактор ПИК начал работу в так называемом энергетическом режиме работы в День науки 8 февраля 2021 года. Команду на вывод реактора в этот режим дал по видеосвязи президент России Владимир Путин
.
Научно-исследовательская инфраструктура подобного класса необходима для обеспечения технологического суверенитета России в вопросах ускоренного развития фундаментальных и прикладных научных исследований. Более того, Россия, получив такие меганаучные установки, как реактор ПИК, многоцелевой исследовательский ядерный реактор на быстрых нейтронах МБИР (строится на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов "Росатома" в Димитровграде Ульяновской области
) и новый источник нейтронов в Объединенном институте ядерных исследований
в подмосковной Дубне
, станет единственной страной, имеющей разнообразные источники нейтронов для передовых научных исследований.
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