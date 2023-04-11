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В ТОФ объявили повышенную штормовую готовность на Камчатке и Курилах - РИА Новости, 11.04.2023
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05:54 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/tof-1864374711.html
В ТОФ объявили повышенную штормовую готовность на Камчатке и Курилах
В ТОФ объявили повышенную штормовую готовность на Камчатке и Курилах - РИА Новости, 11.04.2023
В ТОФ объявили повышенную штормовую готовность на Камчатке и Курилах
Повышенная штормовая готовность объявлена на Камчатке и Курильских островах, предупреждает во вторник пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T05:54
2023-04-11T05:54
курильские острова
камчатка
камчатский край
тихоокеанский флот вмф россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр – РИА Новости. Повышенная штормовая готовность объявлена на Камчатке и Курильских островах, предупреждает во вторник пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. По данным метеорологических служб, эпицентр непогоды ожидается в море на маршрутах перехода кораблей и судов флота. Местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Неблагоприятные гидрометеорологические условия были заблаговременно спрогнозированы специалистами дежурной службы Тихоокеанского флота и с учетом полученной информации действия сил в море были скорректированы. "Дежурные службы флота и экипажи кораблей круглосуточно ведут мониторинг гидрометеорологической обстановки и следят за развитием циклона. В Приморском крае в настоящее время продолжает действовать ранее введенный режим повышенной штормовой готовности", - информирует пресс-служба ТОФ.
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курильские острова
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курильские острова, камчатка, камчатский край, тихоокеанский флот вмф россии
Курильские острова, Камчатка, Камчатский край, Тихоокеанский флот ВМФ России
В ТОФ объявили повышенную штормовую готовность на Камчатке и Курилах

ТОФ: на Камчатке и Курильских островах объявлена повышенная штормовая готовность

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДесантный катер Тихоокеанского флота (ТОФ)
Десантный катер Тихоокеанского флота (ТОФ) - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Десантный катер Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр – РИА Новости. Повышенная штормовая готовность объявлена на Камчатке и Курильских островах, предупреждает во вторник пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту.
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"В пунктах базирования сил Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке и маршрутах перехода сил вдоль Курильских островов повышена штормовая готовность из-за ухудшения гидрометеорологической обстановки в морских районах. В связи с ухудшением погоды на территории Камчатского края и в районе Курильских островов, а также в местах дислокации сил ТОФ повышена штормовая готовность. Боевые корабли и суда обеспечения зашли в пункты базирования для укрытия от непогоды", - отмечается в сообщении ведомства.
По данным метеорологических служб, эпицентр непогоды ожидается в море на маршрутах перехода кораблей и судов флота. Местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Неблагоприятные гидрометеорологические условия были заблаговременно спрогнозированы специалистами дежурной службы Тихоокеанского флота и с учетом полученной информации действия сил в море были скорректированы.
"Дежурные службы флота и экипажи кораблей круглосуточно ведут мониторинг гидрометеорологической обстановки и следят за развитием циклона. В Приморском крае в настоящее время продолжает действовать ранее введенный режим повышенной штормовой готовности", - информирует пресс-служба ТОФ.
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Курильские островаКамчаткаКамчатский крайТихоокеанский флот ВМФ России
 
 
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