https://ria.ru/20230411/tof-1864374711.html

В ТОФ объявили повышенную штормовую готовность на Камчатке и Курилах

В ТОФ объявили повышенную штормовую готовность на Камчатке и Курилах - РИА Новости, 11.04.2023

В ТОФ объявили повышенную штормовую готовность на Камчатке и Курилах

Повышенная штормовая готовность объявлена на Камчатке и Курильских островах, предупреждает во вторник пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T05:54

2023-04-11T05:54

2023-04-11T05:54

курильские острова

камчатка

камчатский край

тихоокеанский флот вмф россии

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 апр – РИА Новости. Повышенная штормовая готовность объявлена на Камчатке и Курильских островах, предупреждает во вторник пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. По данным метеорологических служб, эпицентр непогоды ожидается в море на маршрутах перехода кораблей и судов флота. Местами ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Неблагоприятные гидрометеорологические условия были заблаговременно спрогнозированы специалистами дежурной службы Тихоокеанского флота и с учетом полученной информации действия сил в море были скорректированы. "Дежурные службы флота и экипажи кораблей круглосуточно ведут мониторинг гидрометеорологической обстановки и следят за развитием циклона. В Приморском крае в настоящее время продолжает действовать ранее введенный режим повышенной штормовой готовности", - информирует пресс-служба ТОФ.

https://ria.ru/20230411/shiveluch-1864367543.html

курильские острова

камчатка

камчатский край

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