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На Украине заочно будут судить десятерых российских судей - РИА Новости, 11.04.2023
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18:06 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/sudi-1864589242.html
На Украине заочно будут судить десятерых российских судей
На Украине заочно будут судить десятерых российских судей - РИА Новости, 11.04.2023
На Украине заочно будут судить десятерых российских судей
Офис генерального прокурора Украины заявил, что в стране будут заочно судить 10 судей России, голосовавших за признание независимости ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T18:06
2023-04-11T18:06
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины заявил, что в стране будут заочно судить 10 судей России, голосовавших за признание независимости ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 10 судей Конституционного суда РФ. Им инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 5 статьи 27; часть 3 статьи 110)",- говорится в сообщении офиса генпрокурора в его телеграм-канале. По данным следствия, 2 октября 2022 года судьи приняли постановления о признании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и принятии этих регионов состав России. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав России. Частью России стали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись там 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин, ситуация в днр и лнр
В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине заочно будут судить десятерых российских судей

Офис генпрокурора Украины: в стране будут заочно судить десятерых российских судей

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Офис генерального прокурора Украины заявил, что в стране будут заочно судить 10 судей России, голосовавших за признание независимости ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора завершено специальное досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении 10 судей Конституционного суда РФ. Им инкриминировано посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (часть 5 статьи 27; часть 3 статьи 110)",- говорится в сообщении офиса генпрокурора в его телеграм-канале.
По данным следствия, 2 октября 2022 года судьи приняли постановления о признании ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и принятии этих регионов состав России.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых регионов в состав России. Частью России стали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись там 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской - 93,11%.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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