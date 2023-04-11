https://ria.ru/20230411/stroitelstvo-1864538047.html

Глава Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в Люберцах

Глава Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в Люберцах - РИА Новости, 11.04.2023

Глава Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в Люберцах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства поликлиники в городском округе Люберцы, говорится в официальном... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:41

2023-04-11T15:41

2023-04-11T15:41

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

люберцы

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства поликлиники в городском округе Люберцы, говорится в официальном телеграм-канале главы региона."Заехал в Люберцы, где мы строим большую поликлинику для детей и взрослых. Она рассчитана на 600 посещений в смену. Ее очень ждут жители, потому что своей поликлиники в микрорайоне нет, а живет здесь 36 тысяч человек", - написал Воробьев.Он уточнил, что медучреждение строится по стандарту "Поликлиника. Перезагрузка", здание почти готово, персонал полностью набрали, открытие медучреждения запланировано на четвертый квартал текущего года.

https://ria.ru/20221122/podmoskove-1833274253.html

московская область (подмосковье)

люберцы

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), люберцы