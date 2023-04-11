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Глава Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в Люберцах
Глава Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в Люберцах - РИА Новости, 11.04.2023
Глава Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в Люберцах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства поликлиники в городском округе Люберцы, говорится в официальном... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:41
2023-04-11T15:41
2023-04-11T15:41
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
люберцы
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства поликлиники в городском округе Люберцы, говорится в официальном телеграм-канале главы региона."Заехал в Люберцы, где мы строим большую поликлинику для детей и взрослых. Она рассчитана на 600 посещений в смену. Ее очень ждут жители, потому что своей поликлиники в микрорайоне нет, а живет здесь 36 тысяч человек", - написал Воробьев.Он уточнил, что медучреждение строится по стандарту "Поликлиника. Перезагрузка", здание почти готово, персонал полностью набрали, открытие медучреждения запланировано на четвертый квартал текущего года.
https://ria.ru/20221122/podmoskove-1833274253.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), люберцы
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Люберцы