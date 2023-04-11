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Глава Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в Люберцах - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
15:41 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/stroitelstvo-1864538047.html
Глава Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в Люберцах
Глава Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в Люберцах - РИА Новости, 11.04.2023
Глава Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в Люберцах
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства поликлиники в городском округе Люберцы, говорится в официальном... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:41
2023-04-11T15:41
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
люберцы
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства поликлиники в городском округе Люберцы, говорится в официальном телеграм-канале главы региона."Заехал в Люберцы, где мы строим большую поликлинику для детей и взрослых. Она рассчитана на 600 посещений в смену. Ее очень ждут жители, потому что своей поликлиники в микрорайоне нет, а живет здесь 36 тысяч человек", - написал Воробьев.Он уточнил, что медучреждение строится по стандарту "Поликлиника. Перезагрузка", здание почти готово, персонал полностью набрали, открытие медучреждения запланировано на четвертый квартал текущего года.
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московская область (подмосковье)
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), люберцы
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Люберцы

Глава Подмосковья проверил ход строительства поликлиники в Люберцах

© РИА Новости / Евгений БиятовГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник проверил ход строительства поликлиники в городском округе Люберцы, говорится в официальном телеграм-канале главы региона.
"Заехал в Люберцы, где мы строим большую поликлинику для детей и взрослых. Она рассчитана на 600 посещений в смену. Ее очень ждут жители, потому что своей поликлиники в микрорайоне нет, а живет здесь 36 тысяч человек", - написал Воробьев.
Он уточнил, что медучреждение строится по стандарту "Поликлиника. Перезагрузка", здание почти готово, персонал полностью набрали, открытие медучреждения запланировано на четвертый квартал текущего года.
«
"Президент поручил уделить особое внимание первичному звену, поэтому мы много ресурсов тратим не только на строительство, но и на модернизацию поликлиник, амбулаторий, офисов врачей общей практики. А чтобы жители могли быстрее проходить обследования, мы до конца следующего года заменим все тяжелое аналоговое оборудование на цифровое", - добавил Воробьев.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Люберцы
 
 
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