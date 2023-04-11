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В Шатуре к сентябрю 2023 года завершат строительство школы - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
10:52 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/stroitelstvo-1864414426.html
В Шатуре к сентябрю 2023 года завершат строительство школы
В Шатуре к сентябрю 2023 года завершат строительство школы - РИА Новости, 11.04.2023
В Шатуре к сентябрю 2023 года завершат строительство школы
Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в городском округе Шатура Московской области завершится к сентябрю текущего года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:52
2023-04-11T10:52
новости подмосковья
шатура
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в городском округе Шатура Московской области завершится к сентябрю текущего года, сообщила пресс-служба министерства строительства региона.Общая площадь объекта составит 17 тысяч квадратных метров. В школе разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный и актовый залы с эстрадой и артистическими помещениями, медицинский блок, читальный зал с IT-зоной, а также административные и вспомогательные помещения."На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро с игровыми и спортивными площадками, а также будет выполнено комплексное озеленение всей территории школы. Ввод объекта запланирован к 1 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.
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шатура
московская область (подмосковье)
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шатура, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Шатура, Московская область (Подмосковье)

В Шатуре к сентябрю 2023 года завершат строительство школы

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в городском округе Шатура Московской области завершится к сентябрю текущего года, сообщила пресс-служба министерства строительства региона.
Общая площадь объекта составит 17 тысяч квадратных метров. В школе разместятся учебные классы, лаборатории и мастерские, столовая, спортивный и актовый залы с эстрадой и артистическими помещениями, медицинский блок, читальный зал с IT-зоной, а также административные и вспомогательные помещения.
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"На сегодняшний день готовность объекта составляет 70%. На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро с игровыми и спортивными площадками, а также будет выполнено комплексное озеленение всей территории школы. Ввод объекта запланирован к 1 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.
 
Новости ПодмосковьяШатураМосковская область (Подмосковье)
 
 
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