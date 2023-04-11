https://ria.ru/20230411/sputnik-1864490600.html
Белоруссия хочет, чтобы ее спутник работал в группировке с российскими
Белоруссия хочет, чтобы ее спутник работал в группировке с российскими - РИА Новости, 11.04.2023
Белоруссия хочет, чтобы ее спутник работал в группировке с российскими
Белоруссия рассчитывает, что планируемый к созданию ее спутник дистанционного зондирования Земли с разрешением съемки 0,5 метра будет работать в группировке с... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T13:56
2023-04-11T13:56
2023-04-11T13:56
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
земля
россия
космос
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МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает, что планируемый к созданию ее спутник дистанционного зондирования Земли с разрешением съемки 0,5 метра будет работать в группировке с российскими спутниками, сообщил академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук (НАН) республики Александр Шумилин. В конце января председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков говорил, что республика планирует создать полностью свой спутник дистанционного зондирования Земли и запустить его на орбиту в 2025 году. Он пояснял, что аппарат будет 100-процентной белорусской комплектации, включая съемочное оборудование, электронику. "Сегодня мы работаем с российскими коллегами над проектированием и изготовлением новых спутников – разрешением 0,5 метра и на перспективу – сверхвысокого разрешения (съемки поверхности Земли – ред.) 0,35 метра", - сказал Шумилин на пресс-конференции в Минске. Он отметил, что первый спутник будет запущен в ближайшей перспективе, а спутник сверхвысокого разрешения – через 5-6 лет. "Естественно, 2028 год (год ожидаемого запуска белорусского-российского спутника сверхвысокого разрешения – ред.) – это достаточно далеко, поэтому идет проработка запуска спутника разрешением (съемки – ред.) 0,5 метра. Это – отработка технологий для использования в реальном секторе экономики. Отработка технологий в составе группировки (спутников дистанционного зондирования Земли – ред.)", - сказал академик. Он пояснил, что, как ожидается, и этот спутник будет работать в группировке с российскими спутниками, а в его создание будет вложено больше белорусских ресурсов и сил. Говоря о белорусской космической программе, Шумилин также рассказал, что в этом или следующем году планируется запустить второй студенческий спутник. Первый был выведен на орбиту в 2018 году. "В академии наук мы приступаем к разработке запуска микроспутников – спутников на невысокой орбите для отработки различных технологий и мониторинга, например, вокруг атомной станции", - продолжил Шумилин. Шумилин добавил, что вместе с российскими коллегами реализовано семь научных программ в сфере космоса, еще две новые реализуются. Он также напомнил, что в партнерстве с Россией планируется реализация проекта в сфере пилотируемой космонавтики. Ожидается, на МКС будет направлен белорусский космонавт-исследователь, который, в частности, будет проводить испытания белорусской аппаратуры для исследования верхних слоев атмосферы, лесов. Говоря о сотрудничестве с Россией в космической сфере, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Белоруссии, заместитель руководителя Агентства по космическим исследованиям Петр Витязь рассказал на пресс-конференции, что в целом в настоящее время стоит задача расширения белорусско-российской группировки спутников дистанционного зондирования Земли. По его словам, также в этом году началось выполнение программы по созданию наноспутников. "Будет три спутника, один из них – белорусский, они будут выведены на орбиту для изучения и отработки различных технологий, изучения из космоса и в космосе различных явлений", - продолжил он. В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли разрешением съемки два метра и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус".-0-
https://ria.ru/20221224/kosmonavtki-1841093648.html
https://ria.ru/20230327/sotrudnichestvo-1860973416.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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белоруссия, земля, россия, космос
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Земля, Россия, Космос
МИНСК, 11 апр – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает, что планируемый к созданию ее спутник дистанционного зондирования Земли с разрешением съемки 0,5 метра будет работать в группировке с российскими спутниками, сообщил академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук (НАН) республики Александр Шумилин.
В конце января председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков говорил, что республика планирует создать полностью свой спутник дистанционного зондирования Земли и запустить его на орбиту в 2025 году. Он пояснял, что аппарат будет 100-процентной белорусской комплектации, включая съемочное оборудование, электронику.
"Сегодня мы работаем с российскими коллегами над проектированием и изготовлением новых спутников – разрешением 0,5 метра и на перспективу – сверхвысокого разрешения (съемки поверхности Земли – ред.) 0,35 метра", - сказал Шумилин на пресс-конференции в Минске
.
Он отметил, что первый спутник будет запущен в ближайшей перспективе, а спутник сверхвысокого разрешения – через 5-6 лет. "Естественно, 2028 год (год ожидаемого запуска белорусского-российского спутника сверхвысокого разрешения – ред.) – это достаточно далеко, поэтому идет проработка запуска спутника разрешением (съемки – ред.) 0,5 метра. Это – отработка технологий для использования в реальном секторе экономики. Отработка технологий в составе группировки (спутников дистанционного зондирования Земли – ред.)", - сказал академик. Он пояснил, что, как ожидается, и этот спутник будет работать в группировке с российскими спутниками, а в его создание будет вложено больше белорусских ресурсов и сил.
Более трех тысяч жителей Белоруссии подали заявки на полет в космос
Говоря о белорусской космической программе, Шумилин также рассказал, что в этом или следующем году планируется запустить второй студенческий спутник. Первый был выведен на орбиту в 2018 году. "В академии наук мы приступаем к разработке запуска микроспутников – спутников на невысокой орбите для отработки различных технологий и мониторинга, например, вокруг атомной станции", - продолжил Шумилин.
Шумилин добавил, что вместе с российскими коллегами реализовано семь научных программ в сфере космоса, еще две новые реализуются. Он также напомнил, что в партнерстве с Россией
планируется реализация проекта в сфере пилотируемой космонавтики. Ожидается, на МКС будет направлен белорусский космонавт-исследователь, который, в частности, будет проводить испытания белорусской аппаратуры для исследования верхних слоев атмосферы, лесов.
Говоря о сотрудничестве с Россией в космической сфере, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Белоруссии, заместитель руководителя Агентства по космическим исследованиям Петр Витязь рассказал на пресс-конференции, что в целом в настоящее время стоит задача расширения белорусско-российской группировки спутников дистанционного зондирования Земли. По его словам, также в этом году началось выполнение программы по созданию наноспутников. "Будет три спутника, один из них – белорусский, они будут выведены на орбиту для изучения и отработки различных технологий, изучения из космоса и в космосе различных явлений", - продолжил он.
В текущую группировку спутников Союзного государства входят шесть аппаратов: белорусский спутник дистанционного зондирования Земли разрешением съемки два метра и пять российских спутников аналогичного предназначения серии "Канопус".-0-
Москва и Минск подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве