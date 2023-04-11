https://ria.ru/20230411/sportinventar-1864543254.html

Более 10 школ Подмосковья получили спортинвентарь в рамках проекта РФС

Более 10 школ Подмосковья получили спортинвентарь в рамках проекта РФС - РИА Новости, 11.04.2023

Более 10 школ Подмосковья получили спортинвентарь в рамках проекта РФС

Свыше 10 подмосковных школ получили новый спортивный инвентарь в рамках проекта Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба министерства физической... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T15:59

2023-04-11T15:59

2023-04-11T15:59

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

российский футбольный союз (рфс)

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Свыше 10 подмосковных школ получили новый спортивный инвентарь в рамках проекта Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.Спортинвентарь был предоставлен в рамках проекта "Футбол в школе". В 2023 году к проекту присоединились школы из городских округов Химки, Красногорск, Щелково, Серпухов, Люберцы и Коломна. Объемы каждого набора футбольного инвентаря формируются в зависимости от количества учеников в школе, а также от работы спортивной секции на базе учреждения."В текущем учебном году к масштабному проекту РФС присоединились первые 13 подмосковных школ. В дальнейшем число подмосковных школ, участвующих в проекте, планируем увеличить. В настоящее время на рассмотрении в РФС находятся более 90 образовательных учреждений", - приводятся слова главы регионального Минспорта Дмитрия Абаренова.

https://ria.ru/20230328/shkola-1861295672.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), российский футбольный союз (рфс)