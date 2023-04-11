https://ria.ru/20230411/sportinventar-1864543254.html
Более 10 школ Подмосковья получили спортинвентарь в рамках проекта РФС
Более 10 школ Подмосковья получили спортинвентарь в рамках проекта РФС - РИА Новости, 11.04.2023
Более 10 школ Подмосковья получили спортинвентарь в рамках проекта РФС
Свыше 10 подмосковных школ получили новый спортивный инвентарь в рамках проекта Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба министерства физической... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T15:59
2023-04-11T15:59
2023-04-11T15:59
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
российский футбольный союз (рфс)
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Свыше 10 подмосковных школ получили новый спортивный инвентарь в рамках проекта Российского футбольного союза, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.Спортинвентарь был предоставлен в рамках проекта "Футбол в школе". В 2023 году к проекту присоединились школы из городских округов Химки, Красногорск, Щелково, Серпухов, Люберцы и Коломна. Объемы каждого набора футбольного инвентаря формируются в зависимости от количества учеников в школе, а также от работы спортивной секции на базе учреждения."В текущем учебном году к масштабному проекту РФС присоединились первые 13 подмосковных школ. В дальнейшем число подмосковных школ, участвующих в проекте, планируем увеличить. В настоящее время на рассмотрении в РФС находятся более 90 образовательных учреждений", - приводятся слова главы регионального Минспорта Дмитрия Абаренова.
https://ria.ru/20230328/shkola-1861295672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), российский футбольный союз (рфс)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Российский футбольный союз (РФС)