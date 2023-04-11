https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1870098812.html

Из Приангарья отправили два самолета с автомобилями для бойцов СВО

Из Приангарья отправили два самолета с автомобилями для бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2023

Из Приангарья отправили два самолета с автомобилями для бойцов СВО

Из Иркутской области отправили два самолета с автомобилями и посылками для бойцов СВО, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 06.05.2023

2023-04-11T14:12

2023-04-11T14:12

2023-05-06T06:28

специальная военная операция на украине

авто

иркутская область

иркутск

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Из Иркутской области отправили два самолета с автомобилями и посылками для бойцов СВО, сообщил губернатор Игорь Кобзев. "Всеми возможными способами отправляем в зону СВО автомобильную технику. Сегодня ночью туда вылетел борт с 4 автомобилями и квадроциклом. Машины заполнены оборудованием и посылками для бойцов. Второй борт также с автомобилями вылетает во второй половине дня", - написал губернатор в телеграм-канале. Он также отметил, что в среду из Иркутска отправляется железнодорожный состав с 24 машинами - внедорожники, микроавтобусы, грузовики, прицеп. Это акция "Автопоезд" Народного фронта. Автомобили передавали и обычные жители, и предприниматели.

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870088844.html

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авто, иркутская область, иркутск, игорь кобзев