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Из Приангарья отправили два самолета с автомобилями для бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:12 11.04.2023 (обновлено: 06:28 06.05.2023)
https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1870098812.html
Из Приангарья отправили два самолета с автомобилями для бойцов СВО
Из Приангарья отправили два самолета с автомобилями для бойцов СВО - РИА Новости, 06.05.2023
Из Приангарья отправили два самолета с автомобилями для бойцов СВО
Из Иркутской области отправили два самолета с автомобилями и посылками для бойцов СВО, сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 06.05.2023
2023-04-11T14:12
2023-05-06T06:28
специальная военная операция на украине
авто
иркутская область
иркутск
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Из Иркутской области отправили два самолета с автомобилями и посылками для бойцов СВО, сообщил губернатор Игорь Кобзев. "Всеми возможными способами отправляем в зону СВО автомобильную технику. Сегодня ночью туда вылетел борт с 4 автомобилями и квадроциклом. Машины заполнены оборудованием и посылками для бойцов. Второй борт также с автомобилями вылетает во второй половине дня", - написал губернатор в телеграм-канале. Он также отметил, что в среду из Иркутска отправляется железнодорожный состав с 24 машинами - внедорожники, микроавтобусы, грузовики, прицеп. Это акция "Автопоезд" Народного фронта. Автомобили передавали и обычные жители, и предприниматели.
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870088844.html
иркутская область
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авто, иркутская область, иркутск, игорь кобзев
Специальная военная операция на Украине, Авто, Иркутская область, Иркутск, Игорь Кобзев
Из Приангарья отправили два самолета с автомобилями для бойцов СВО

Из Приангарья отправили два самолета с автомобилями и посылками для бойцов СВО

© РИА Новости / Кирилл НортонАвтомобили доставляют боеприпасы в зону спецоперации
Автомобили доставляют боеприпасы в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
Автомобили доставляют боеприпасы в зону спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Из Иркутской области отправили два самолета с автомобилями и посылками для бойцов СВО, сообщил губернатор Игорь Кобзев.
"Всеми возможными способами отправляем в зону СВО автомобильную технику. Сегодня ночью туда вылетел борт с 4 автомобилями и квадроциклом. Машины заполнены оборудованием и посылками для бойцов. Второй борт также с автомобилями вылетает во второй половине дня", - написал губернатор в телеграм-канале.
Он также отметил, что в среду из Иркутска отправляется железнодорожный состав с 24 машинами - внедорожники, микроавтобусы, грузовики, прицеп. Это акция "Автопоезд" Народного фронта. Автомобили передавали и обычные жители, и предприниматели.
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Специальная военная операция на УкраинеАвтоИркутская областьИркутскИгорь Кобзев
 
 
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