https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864624059.html

Спецоперация, 11 апреля: под контролем ВС России 80 процентов Артемовска

Спецоперация, 11 апреля: под контролем ВС России 80 процентов Артемовска - РИА Новости, 11.04.2023

Спецоперация, 11 апреля: под контролем ВС России 80 процентов Артемовска

Под контролем российских сил находится более 80% Артемовска, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T22:28

2023-04-11T22:28

2023-04-11T22:28

специальная военная операция на украине

в мире

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дмитрий песков

евгений пригожин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Под контролем российских сил находится более 80% Артемовска, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Как сообщило Минобороны, в городе идут бои по овладению кварталами в центральной части. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. Вопрос о частичной мобилизацииГоворя про перспективы второй волны частичной мобилизации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этот счет изменений позиции не было и нет, никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется.Песков также пояснил, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа. ВСУ готовятся форсировать ДнепрВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в регионе, но их попытки обречены на провал. А врио главы ДНР Денис Пушилин сказал в эфире "Соловьев Live", что украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска за железнодорожными путями. Украинские военные, как рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников. Он добавил, что спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на Кременском направлении в Донбассе. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил в эфире телеканала "Россия 1", что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сказал в эфире Первого канала, что украинские войска в большом количестве сдаются в плен в районе Авдеевки. Утечки ПентагонаГазета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы американской разведки сообщила, что США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет ей значительные результаты. Как пишет издание, это заметное отступление от публичных заявлений администрации президента США Джо Байдена о жизнеспособности украинских войск, которое, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам. Телеканал CNN со ссылкой на члена комитета по разведке палаты представителей демократов Джима Хаймса заявил, что утечка секретный документов, которые якобы принадлежат Пентагону, может иметь серьезные последствия для Украины и привести к неудачам на поле боя. Биолаборатории США на УкраинеНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил на пленарном заседании Госдумы, что анализ мест, где располагались американские биологические объекты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, показал, что США создают компоненты биологического оружия рядом с границами России. Генерал добавил, что в ходе спецоперации министерство обороны проанализировало более 2 тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины. В результате были установлены конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

https://ria.ru/20230411/polsha-1864616372.html

https://ria.ru/20230410/vengriya-1862976372.html

https://ria.ru/20230411/utechki-1864312563.html

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