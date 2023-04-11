Спецоперация, 11 апреля: под контролем ВС России 80 процентов Артемовска
Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин: под контролем ВС России уже 80 процентов Артемовска
© AP Photo / LibkosАртемовск
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Под контролем российских сил находится более 80% Артемовска, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
Как сообщило Минобороны, в городе идут бои по овладению кварталами в центральной части. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий.
Вопрос о частичной мобилизации
Говоря про перспективы второй волны частичной мобилизации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этот счет изменений позиции не было и нет, никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется.
Песков также пояснил, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа.
ВСУ готовятся форсировать Днепр
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в регионе, но их попытки обречены на провал. А врио главы ДНР Денис Пушилин сказал в эфире "Соловьев Live", что украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска за железнодорожными путями.
Украинские военные, как рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников. Он добавил, что спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на Кременском направлении в Донбассе.
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сказал в эфире Первого канала, что украинские войска в большом количестве сдаются в плен в районе Авдеевки.
Утечки Пентагона
Газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы американской разведки сообщила, что США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет ей значительные результаты. Как пишет издание, это заметное отступление от публичных заявлений администрации президента США Джо Байдена о жизнеспособности украинских войск, которое, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Телеканал CNN со ссылкой на члена комитета по разведке палаты представителей демократов Джима Хаймса заявил, что утечка секретный документов, которые якобы принадлежат Пентагону, может иметь серьезные последствия для Украины и привести к неудачам на поле боя.
Биолаборатории США на Украине
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил на пленарном заседании Госдумы, что анализ мест, где располагались американские биологические объекты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, показал, что США создают компоненты биологического оружия рядом с границами России. Генерал добавил, что в ходе спецоперации министерство обороны проанализировало более 2 тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины. В результате были установлены конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины.