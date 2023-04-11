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Спецоперация, 11 апреля: под контролем ВС России 80 процентов Артемовска - РИА Новости, 11.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:28 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/spetsoperatsiya-1864624059.html
Спецоперация, 11 апреля: под контролем ВС России 80 процентов Артемовска
Спецоперация, 11 апреля: под контролем ВС России 80 процентов Артемовска - РИА Новости, 11.04.2023
Спецоперация, 11 апреля: под контролем ВС России 80 процентов Артемовска
Под контролем российских сил находится более 80% Артемовска, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T22:28
2023-04-11T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
сша
сергей шойгу
дмитрий песков
евгений пригожин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Под контролем российских сил находится более 80% Артемовска, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. Как сообщило Минобороны, в городе идут бои по овладению кварталами в центральной части. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. Вопрос о частичной мобилизацииГоворя про перспективы второй волны частичной мобилизации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этот счет изменений позиции не было и нет, никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется.Песков также пояснил, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа. ВСУ готовятся форсировать ДнепрВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в регионе, но их попытки обречены на провал. А врио главы ДНР Денис Пушилин сказал в эфире "Соловьев Live", что украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска за железнодорожными путями. Украинские военные, как рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников. Он добавил, что спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на Кременском направлении в Донбассе. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил в эфире телеканала "Россия 1", что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сказал в эфире Первого канала, что украинские войска в большом количестве сдаются в плен в районе Авдеевки. Утечки ПентагонаГазета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы американской разведки сообщила, что США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет ей значительные результаты. Как пишет издание, это заметное отступление от публичных заявлений администрации президента США Джо Байдена о жизнеспособности украинских войск, которое, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам. Телеканал CNN со ссылкой на члена комитета по разведке палаты представителей демократов Джима Хаймса заявил, что утечка секретный документов, которые якобы принадлежат Пентагону, может иметь серьезные последствия для Украины и привести к неудачам на поле боя. Биолаборатории США на УкраинеНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил на пленарном заседании Госдумы, что анализ мест, где располагались американские биологические объекты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, показал, что США создают компоненты биологического оружия рядом с границами России. Генерал добавил, что в ходе спецоперации министерство обороны проанализировало более 2 тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины. В результате были установлены конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
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украина
донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, сша, сергей шойгу, дмитрий песков, евгений пригожин, госдума рф, министерство обороны сша, зрк с-300
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, США, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, Госдума РФ, Министерство обороны США, ЗРК С-300
Спецоперация, 11 апреля: под контролем ВС России 80 процентов Артемовска

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин: под контролем ВС России уже 80 процентов Артемовска

© AP Photo / LibkosАртемовск
Артемовск - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Libkos
Артемовск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Под контролем российских сил находится более 80% Артемовска, заявил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
Как сообщило Минобороны, в городе идут бои по овладению кварталами в центральной части. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии "Южной" группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:58
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.04.2023Посмотреть

Вопрос о частичной мобилизации

Говоря про перспективы второй волны частичной мобилизации, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этот счет изменений позиции не было и нет, никаких обсуждений насчет новой волны частичной мобилизации в Кремле не ведется.
Песков также пояснил, что законопроект о едином реестре военнообязанных связан не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, если у людей возникают вопросы, связанные с реестром, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке
Вчера, 20:54

ВСУ готовятся форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в регионе, но их попытки обречены на провал. А врио главы ДНР Денис Пушилин сказал в эфире "Соловьев Live", что украинские войска пытаются удержаться в западной части Артемовска за железнодорожными путями.
Украинские военные, как рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат", в первую очередь забирают с поля боя тела иностранных наемников. Он добавил, что спецназ "Ахмат" укрепляет линию обороны на Кременском направлении в Донбассе.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил в эфире телеканала "Россия 1", что Украина не обладает на данный момент достаточными резервами на линии боевого соприкосновения для успеха в контрнаступлении
Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сказал в эфире Первого канала, что украинские войска в большом количестве сдаются в плен в районе Авдеевки.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Бывший сотрудник MI6: Зеленский готов продать часть Украины ради Крыма
Вчера, 20:36

Утечки Пентагона

Газета Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы американской разведки сообщила, что США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет ей значительные результаты. Как пишет издание, это заметное отступление от публичных заявлений администрации президента США Джо Байдена о жизнеспособности украинских войск, которое, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Телеканал CNN со ссылкой на члена комитета по разведке палаты представителей демократов Джима Хаймса заявил, что утечка секретный документов, которые якобы принадлежат Пентагону, может иметь серьезные последствия для Украины и привести к неудачам на поле боя.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Накажут по полной. Из-за Украины пострадает еще одна страна
10 апреля, 08:00

Биолаборатории США на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил на пленарном заседании Госдумы, что анализ мест, где располагались американские биологические объекты в ЛНР, ДНР и Херсонской области, показал, что США создают компоненты биологического оружия рядом с границами России. Генерал добавил, что в ходе спецоперации министерство обороны проанализировало более 2 тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на территории Украины. В результате были установлены конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли после пресс-конференции в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Утечки из Пентагона: Зеленский под колпаком, ЧВК под носом у США
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАСергей ШойгуДмитрий ПесковЕвгений ПригожинГосдума РФМинистерство обороны СШАЗРК С-300
 
 
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