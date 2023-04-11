https://ria.ru/20230411/spetsialisty-1864574724.html

Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов

Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов - РИА Новости, 11.04.2023

Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить инвестиции в подготовку специалистов в РФ, поддержать краткосрочные программы. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T17:28

2023-04-11T17:28

2023-04-11T17:49

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить инвестиции в подготовку специалистов в РФ, поддержать краткосрочные программы."Здесь надо решить три главные задачи - использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть, ...активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и социальной сфере... Важно увеличить инвестиции в подготовку специалистов по самым важным, востребованным профессиям", - отметил глава государства, добавив, что "особенно важно поддержать краткосрочные программы", в рамках которых можно приобрести новые знания и сменить профессию.

https://ria.ru/20230411/trud-1864579097.html

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экономика, россия, владимир путин