Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 11.04.2023 (обновлено: 17:49 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/spetsialisty-1864574724.html
Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов
Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов - РИА Новости, 11.04.2023
Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить инвестиции в подготовку специалистов в РФ, поддержать краткосрочные программы. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:28
2023-04-11T17:49
экономика
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858331588_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_9ec7551328220dee92fd29c5e881600d.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить инвестиции в подготовку специалистов в РФ, поддержать краткосрочные программы."Здесь надо решить три главные задачи - использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть, ...активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и социальной сфере... Важно увеличить инвестиции в подготовку специалистов по самым важным, востребованным профессиям", - отметил глава государства, добавив, что "особенно важно поддержать краткосрочные программы", в рамках которых можно приобрести новые знания и сменить профессию.
https://ria.ru/20230411/trud-1864579097.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858331588_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_c75e626928c57b65660c677267b4291e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов

Путин: важно увеличить инвестиции в подготовку специалистов, надо поддержать программы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить инвестиции в подготовку специалистов в РФ, поддержать краткосрочные программы.
"Здесь надо решить три главные задачи - использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть, ...активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и социальной сфере... Важно увеличить инвестиции в подготовку специалистов по самым важным, востребованным профессиям", - отметил глава государства, добавив, что "особенно важно поддержать краткосрочные программы", в рамках которых можно приобрести новые знания и сменить профессию.
Флаги у конгрессно-выставочного центра Экспофорум, где проходил Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин
Вчера, 17:36
 
ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала