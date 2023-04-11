https://ria.ru/20230411/spetsialisty-1864574724.html
Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов
Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов - РИА Новости, 11.04.2023
Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить инвестиции в подготовку специалистов в РФ, поддержать краткосрочные программы. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T17:28
2023-04-11T17:28
2023-04-11T17:49
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить инвестиции в подготовку специалистов в РФ, поддержать краткосрочные программы."Здесь надо решить три главные задачи - использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть, ...активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и социальной сфере... Важно увеличить инвестиции в подготовку специалистов по самым важным, востребованным профессиям", - отметил глава государства, добавив, что "особенно важно поддержать краткосрочные программы", в рамках которых можно приобрести новые знания и сменить профессию.
https://ria.ru/20230411/trud-1864579097.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал увеличить инвестиции в подготовку специалистов
Путин: важно увеличить инвестиции в подготовку специалистов, надо поддержать программы
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости увеличить инвестиции в подготовку специалистов в РФ, поддержать краткосрочные программы.
"Здесь надо решить три главные задачи - использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы, а такие регионы у нас есть, ...активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и социальной сфере... Важно увеличить инвестиции в подготовку специалистов по самым важным, востребованным профессиям", - отметил глава государства, добавив, что "особенно важно поддержать краткосрочные программы", в рамках которых можно приобрести новые знания и сменить профессию.
Тема рынка труда станет одной из ключевых на ПМЭФ, заявил Путин