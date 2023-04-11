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Путин проведет совещание по вопросам экономического развития - РИА Новости, 11.04.2023
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12:50 11.04.2023 (обновлено: 17:38 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/soveschanie-1864463081.html
Путин проведет совещание по вопросам экономического развития
Путин проведет совещание по вопросам экономического развития - РИА Новости, 11.04.2023
Путин проведет совещание по вопросам экономического развития
Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам экономического развития с участием членов правительства, среди участников премьер... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:50
2023-04-11T17:38
экономика
россия
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам экономического развития с участием членов правительства, среди участников премьер Михаил Мишустин и ключевые члены кабмина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, планируется обсудить прогнозы развития страны на 2023-2026 годы, текущую ситуацию на валютном рынке, развитие строительной сферы, бюджет страны.
https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html
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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Правительство РФ
Путин проведет совещание по вопросам экономического развития

Путин во вторник проведет совещание с правительством по вопросам экономического развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам экономического развития с участием членов правительства, среди участников премьер Михаил Мишустин и ключевые члены кабмина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«

"Во вторник... президент будет заниматься вопросами экономики. Сегодня состоится очередное совещание из серии совещаний по вопросам экономического развития страны - объемное, с участием Мишустина, Вайно, Белоусова, Хуснуллина, Орешкина, Решетникова, Силуанова и Набиуллиной", - сказал он.

По его словам, планируется обсудить прогнозы развития страны на 2023-2026 годы, текущую ситуацию на валютном рынке, развитие строительной сферы, бюджет страны.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
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