https://ria.ru/20230411/soveschanie-1864463081.html

Путин проведет совещание по вопросам экономического развития

Путин проведет совещание по вопросам экономического развития - РИА Новости, 11.04.2023

Путин проведет совещание по вопросам экономического развития

Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам экономического развития с участием членов правительства, среди участников премьер... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T12:50

2023-04-11T12:50

2023-04-11T17:38

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет совещание по вопросам экономического развития с участием членов правительства, среди участников премьер Михаил Мишустин и ключевые члены кабмина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, планируется обсудить прогнозы развития страны на 2023-2026 годы, текущую ситуацию на валютном рынке, развитие строительной сферы, бюджет страны.

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин, правительство рф