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Командующие армии Молдавии и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество - РИА Новости, 11.04.2023
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21:25 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/sotrudnichestvo-1864622589.html
Командующие армии Молдавии и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество
Командующие армии Молдавии и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество - РИА Новости, 11.04.2023
Командующие армии Молдавии и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество
Командующий национальной армией Молдавии бригадный генерал Эдуард Охладчук в ходе визита в Бельгию обсудил сотрудничество с верховным главнокомандующим... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T21:25
2023-04-11T21:25
в мире
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сша
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Командующий национальной армией Молдавии бригадный генерал Эдуард Охладчук в ходе визита в Бельгию обсудил сотрудничество с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США генералом Кристофером Каволи, сообщили в молдавском Минобороны. "Два официальных лица рассмотрели сотрудничество между Республикой Молдова и Североатлантическим альянсом в области обороны, уделив особое внимание совместным программам и инициативам, реализованным на протяжении многих лет, направленным на преобразование оборонного института в современный, соответствующий международным стандартам", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале молдавского минобороны. Отмечается, что Каволи подчеркнул роль военных из Молдавии в миротворческих операциях наряду с коллегами из других государств. "Командующий заявил, что США будут продолжать поддерживать институт обороны Республики Молдова в различных областях, представляющих общий интерес, в контексте достижения целей реформирования Национальной армии", - сообщили в минобороны. Ранее во вторник пресс-служба МИД республики сообщила, что нейтралитет Молдавии не мешает ей выстраивать отношения с НАТО и другими организациями и странами для укрепления безопасности внутри страны и в регионе. Власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны республики Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
https://ria.ru/20230411/missiya-1864590667.html
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в мире, молдавия, сша, бельгия, нато
В мире, Молдавия, США, Бельгия, НАТО
Командующие армии Молдавии и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество

Командующие армии Молдавии и сил НАТО в Европе обсудили вопросы сотрудничества

© Фото : U.S./ Spc. Joshua LeonardМолдавские военные принимают участия в совместных учениях
Молдавские военные принимают участия в совместных учениях - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : U.S./ Spc. Joshua Leonard
Молдавские военные принимают участия в совместных учениях. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Командующий национальной армией Молдавии бригадный генерал Эдуард Охладчук в ходе визита в Бельгию обсудил сотрудничество с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США генералом Кристофером Каволи, сообщили в молдавском Минобороны.
"Два официальных лица рассмотрели сотрудничество между Республикой Молдова и Североатлантическим альянсом в области обороны, уделив особое внимание совместным программам и инициативам, реализованным на протяжении многих лет, направленным на преобразование оборонного института в современный, соответствующий международным стандартам", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале молдавского минобороны.
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Отмечается, что Каволи подчеркнул роль военных из Молдавии в миротворческих операциях наряду с коллегами из других государств.
"Командующий заявил, что США будут продолжать поддерживать институт обороны Республики Молдова в различных областях, представляющих общий интерес, в контексте достижения целей реформирования Национальной армии", - сообщили в минобороны.
Ранее во вторник пресс-служба МИД республики сообщила, что нейтралитет Молдавии не мешает ей выстраивать отношения с НАТО и другими организациями и странами для укрепления безопасности внутри страны и в регионе.
Власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны республики Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.
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