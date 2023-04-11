https://ria.ru/20230411/sotrudnichestvo-1864622589.html

Командующие армии Молдавии и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество

Командующие армии Молдавии и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество - РИА Новости, 11.04.2023

Командующие армии Молдавии и сил НАТО в Европе обсудили сотрудничество

Командующий национальной армией Молдавии бригадный генерал Эдуард Охладчук в ходе визита в Бельгию обсудил сотрудничество с верховным главнокомандующим... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T21:25

2023-04-11T21:25

2023-04-11T21:25

в мире

молдавия

сша

бельгия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150213/20/1502132036_0:0:3593:2022_1920x0_80_0_0_3d189f61a94d6272cec53ce8e27dceed.jpg

КИШИНЕВ, 11 апр – РИА Новости. Командующий национальной армией Молдавии бригадный генерал Эдуард Охладчук в ходе визита в Бельгию обсудил сотрудничество с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США генералом Кристофером Каволи, сообщили в молдавском Минобороны. "Два официальных лица рассмотрели сотрудничество между Республикой Молдова и Североатлантическим альянсом в области обороны, уделив особое внимание совместным программам и инициативам, реализованным на протяжении многих лет, направленным на преобразование оборонного института в современный, соответствующий международным стандартам", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале молдавского минобороны. Отмечается, что Каволи подчеркнул роль военных из Молдавии в миротворческих операциях наряду с коллегами из других государств. "Командующий заявил, что США будут продолжать поддерживать институт обороны Республики Молдова в различных областях, представляющих общий интерес, в контексте достижения целей реформирования Национальной армии", - сообщили в минобороны. Ранее во вторник пресс-служба МИД республики сообщила, что нейтралитет Молдавии не мешает ей выстраивать отношения с НАТО и другими организациями и странами для укрепления безопасности внутри страны и в регионе. Власти Молдавии неоднократно заявляли, что на переговорах и встречах с западными партнерами, в том числе и в НАТО, будут затрагивать тему укрепления и модернизации оборонного потенциала страны. В частности, глава минобороны республики Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО, однако у страны сейчас на это нет средств. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Опросы общественного мнения показывают, что более 60% населения Молдавии выступают против сближения страны с НАТО.

https://ria.ru/20230411/missiya-1864590667.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

молдавия

сша

бельгия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, сша, бельгия, нато