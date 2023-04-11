https://ria.ru/20230411/somneniya-1864372611.html
СМИ: США усомнились в результатах ожидаемого наступления ВСУ
СМИ: США усомнились в результатах ожидаемого наступления ВСУ - РИА Новости, 11.04.2023
СМИ: США усомнились в результатах ожидаемого наступления ВСУ
США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет значительные результаты, пишет Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T04:54
2023-04-11T04:54
2023-04-11T06:23
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет значительные результаты, пишет Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы американской разведки.Как отмечает издание, такая позиция заметно расходится с публичными заявлениями администрации президента США Джо Байдена о жизнеспособности украинских войск, что, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам."Согласно оценкам разведки США, проблемы Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее вооруженные силы "значительно" не оправдают изначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, направленные на возврат занятых Россией районов этой весной", - говорится в сообщении газеты.Отмечается, в документах с грифом "совершенно секретно" от начала февраля предупреждается о значительных "недостатках формирования сил и обеспечения" и вероятности того, что такая операция приведет лишь к "незначительным территориальным приобретениям".Вводят в заблуждениеВрио главы ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что Запад, активно создавая "информационное цунами" вокруг темы об утечках документов, напрасно пытается ввести Россию в заблуждение, нужно продолжать работать и не реагировать на провокации."По моему мнению, уж очень активно западные СМИ создают настоящее "информационное цунами" вокруг утечки документов, что наталкивает на мысль о преднамеренности такого шага. Убежден, вне зависимости от содержания документов и намерений Запада, наша главная задача — продолжать работу и не реагировать на провокации", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Кроме того, он предположил, что активное обсуждение этой темы может быть подготовкой мировой общественности к возможному сокращению поддержки Украины "накануне распиаренного контрнаступления" украинских войск. Врио главы ДНР также допустил, что это может быть двойной игрой, поэтому необходимо уделить внимание "высвеченным возможным планам" и обезопасить указанные объекты.Утечка секретных материаловРанее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в конфликт.Как заявил РИА Новости бывший помощник министра обороны по международной безопасности Чэс Фримэн, утечку секретных документов США мог организовать человек, недовольный публичными оценками ситуации на Украине, которые расходятся с реальностью.
https://ria.ru/20230407/rogov-1863646386.html
https://ria.ru/20230409/voyska-1864102882.html
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в мире, сша, россия, денис пушилин, джо байден, дмитрий песков, нато, украина, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Денис Пушилин, Джо Байден, Дмитрий Песков, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: США усомнились в результатах ожидаемого наступления ВСУ
WP: США усомнились в успехе наступления Украины из-за проблем с комплектованием солдат ВСУ
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости.
США сомневаются, что ожидаемое наступление Украины принесет значительные результаты, пишет
Washington Post со ссылкой на просочившиеся в сеть документы американской разведки.
Как отмечает издание, такая позиция заметно расходится с публичными заявлениями администрации президента США Джо Байдена
о жизнеспособности украинских войск, что, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
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"Согласно оценкам разведки США, проблемы Украины с сосредоточением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее вооруженные силы "значительно" не оправдают изначальные цели Киева в отношении ожидаемого контрнаступления, направленные на возврат занятых Россией районов этой весной", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, в документах с грифом "совершенно секретно" от начала февраля предупреждается о значительных "недостатках формирования сил и обеспечения" и вероятности того, что такая операция приведет лишь к "незначительным территориальным приобретениям".
Врио главы ДНР Денис Пушилин
ранее заявил, что Запад, активно создавая "информационное цунами" вокруг темы об утечках документов, напрасно пытается ввести Россию в заблуждение, нужно продолжать работать и не реагировать на провокации.
"По моему мнению, уж очень активно западные СМИ создают настоящее "информационное цунами" вокруг утечки документов, что наталкивает на мысль о преднамеренности такого шага. Убежден, вне зависимости от содержания документов и намерений Запада, наша главная задача — продолжать работу и не реагировать на провокации", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Кроме того, он предположил, что активное обсуждение этой темы может быть подготовкой мировой общественности к возможному сокращению поддержки Украины "накануне распиаренного контрнаступления" украинских войск.
Врио главы ДНР также допустил, что это может быть двойной игрой, поэтому необходимо уделить внимание "высвеченным возможным планам" и обезопасить указанные объекты.
Утечка секретных материалов
Ранее СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных Telegram-каналах". Утверждалось, в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный.
В Пентагоне уже сказали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у Москвы нет сомнений в том, что США
и НАТО
прямо или косвенно вовлечены в конфликт.
Как заявил РИА Новости бывший помощник министра обороны по международной безопасности Чэс Фримэн, утечку секретных документов США мог организовать человек, недовольный публичными оценками ситуации на Украине
, которые расходятся с реальностью.
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