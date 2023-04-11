https://ria.ru/20230411/soglashenie-1864629094.html

Украина и Канада заключат соглашение о свободной торговле

Украина и Канада заключат соглашение о свободной торговле - РИА Новости, 11.04.2023

Украина и Канада заключат соглашение о свободной торговле

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале во вторник заявил, что страна планирует заключить обновленное соглашение о свободной торговле с... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T22:54

2023-04-11T22:54

2023-04-11T22:54

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале во вторник заявил, что страна планирует заключить обновленное соглашение о свободной торговле с Канадой. Ранее Шмыгаль прибыл в Канаду для встречи со своим коллегой Джастином Трюдо и вице-премьером Христей Фриланд для подписания соглашений об усилении экономической помощи Украине. "Украина и Канада заключат обновленное соглашение о свободной торговле. Только что подписали совместную декларацию о завершении переговоров с премьер-министром Джастином Трюдо. По своему содержанию это исключительное соглашение, которое активизирует нашу торговлю с Канадой и создаст уникальные возможности для украинского бизнеса", - написал Шмыгаль. По данным премьера, по итогу подписания документа будет введен самый современный режим либерализации рынков услуг и осуществления инвестиций. Также будет обновлен раздел по цифровой торговле. При этом будет свобода в выборе местоположения оборудования, открытый доступ в интернет. "Теперь украинский бизнес может экспортировать продукцию в Канаду без тарифов, даже если составляющие этой продукции имеют происхождение из ЕС, ЕАСТ, Британии и Израиля. Такой подход поощряет иностранный бизнес создавать производства на Украине и включает нас в глобальные производственные цепи", - подчеркнул Шмыгаль. На прошлой неделе канадское издание Globe and Mail сообщало, что во время встречи Шмыгаль и Трюдо обсудят поставки боеприпасов и бронетехники для Украины, а также подпишут соглашения с канадской компанией о сотрудничестве в атомной отрасли. По данным издания, премьера Украины не беспокоит отсутствие новой военной помощи, выделенной Украине в федеральном бюджете Канады, и он надеется, что Канада в любом случае предоставит больше военной и другого рода помощи. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230411/politika-1864324206.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

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