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Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными
Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными - РИА Новости, 11.04.2023
Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными
Представители организации PETA обвинили супермодель Ирину Шейк в пропаганде жестокого обращения с животными, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T02:34
2023-04-11T02:34
2023-04-11T02:34
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Представители организации PETA обвинили супермодель Ирину Шейк в пропаганде жестокого обращения с животными, сообщает Daily Mail.Активисты, выступающие за этичное обращение с животными, возмутились фотографией знаменитости с доберманом с купированными ушами. На сделанном для британского журнала Vogue снимке модель предстала в сером платье-пиджаке, корсете и в массивной обуви. Она держала собаку на поводке. Представители PETA потребовали у издания извиниться перед общественностью за публикацию фотографии. В ответ представитель глянца заявил, что фотосессия состоялась в Нью-Йорке, где разрешено купировать уши животным. В 2006 году на территории Великобритании запретили подрезать уши собакам. Но по наблюдениям защитников животных, некоторые хозяева проигнорировали закон.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина шейк, peta , великобритания, нью-йорк (город), в мире, шоу-бизнес, знаменитости
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Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными
Модель Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Представители организации PETA обвинили супермодель Ирину Шейк в пропаганде жестокого обращения с животными, сообщает
Daily Mail.
Активисты, выступающие за этичное обращение с животными, возмутились фотографией знаменитости с доберманом с купированными ушами. На сделанном для британского журнала Vogue снимке модель предстала в сером платье-пиджаке, корсете и в массивной обуви. Она держала собаку на поводке.
Представители PETA потребовали у издания извиниться перед общественностью за публикацию фотографии.
«
"Призывать людей покупать собак, которые подверглись болезненной процедуре, являющейся незаконной в Великобритании, совершенно неуместно. Издание транслирует сообщение о том, что животные – это просто модные аксессуары, а не существа, заслуживающие уважения", – высказались активисты.
В ответ представитель глянца заявил, что фотосессия состоялась в Нью-Йорке, где разрешено купировать уши животным.
В 2006 году на территории Великобритании запретили подрезать уши собакам. Но по наблюдениям защитников животных, некоторые хозяева проигнорировали закон.
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