https://ria.ru/20230411/sheyk-1864295858.html

Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными

Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными - РИА Новости, 11.04.2023

Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными

Представители организации PETA обвинили супермодель Ирину Шейк в пропаганде жестокого обращения с животными, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T02:34

2023-04-11T02:34

2023-04-11T02:34

шоубиз

ирина шейк

peta

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Представители организации PETA обвинили супермодель Ирину Шейк в пропаганде жестокого обращения с животными, сообщает Daily Mail.Активисты, выступающие за этичное обращение с животными, возмутились фотографией знаменитости с доберманом с купированными ушами. На сделанном для британского журнала Vogue снимке модель предстала в сером платье-пиджаке, корсете и в массивной обуви. Она держала собаку на поводке. Представители PETA потребовали у издания извиниться перед общественностью за публикацию фотографии. В ответ представитель глянца заявил, что фотосессия состоялась в Нью-Йорке, где разрешено купировать уши животным. В 2006 году на территории Великобритании запретили подрезать уши собакам. Но по наблюдениям защитников животных, некоторые хозяева проигнорировали закон.

https://ria.ru/20230331/dakota-1862091874.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ирина шейк, peta , великобритания, нью-йорк (город), в мире, шоу-бизнес, знаменитости