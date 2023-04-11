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Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными - РИА Новости, 11.04.2023
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Шоубиз
 
02:34 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/sheyk-1864295858.html
Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными
Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными - РИА Новости, 11.04.2023
Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными
Представители организации PETA обвинили супермодель Ирину Шейк в пропаганде жестокого обращения с животными, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T02:34
2023-04-11T02:34
шоубиз
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в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Представители организации PETA обвинили супермодель Ирину Шейк в пропаганде жестокого обращения с животными, сообщает Daily Mail.Активисты, выступающие за этичное обращение с животными, возмутились фотографией знаменитости с доберманом с купированными ушами. На сделанном для британского журнала Vogue снимке модель предстала в сером платье-пиджаке, корсете и в массивной обуви. Она держала собаку на поводке. Представители PETA потребовали у издания извиниться перед общественностью за публикацию фотографии. В ответ представитель глянца заявил, что фотосессия состоялась в Нью-Йорке, где разрешено купировать уши животным. В 2006 году на территории Великобритании запретили подрезать уши собакам. Но по наблюдениям защитников животных, некоторые хозяева проигнорировали закон.
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ирина шейк, peta , великобритания, нью-йорк (город), в мире, шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Ирина Шейк, PETA , Великобритания, Нью-Йорк (город), В мире, Шоу-бизнес, Знаменитости
Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными

Модель Ирину Шейк обвинили в пропаганде жестокого обращения с животными

© AP Photo / Evan AgostiniИрина Шейк на премьере фильма "Аллея кошмаров"
Ирина Шейк на премьере фильма Аллея кошмаров - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Представители организации PETA обвинили супермодель Ирину Шейк в пропаганде жестокого обращения с животными, сообщает Daily Mail.
Активисты, выступающие за этичное обращение с животными, возмутились фотографией знаменитости с доберманом с купированными ушами. На сделанном для британского журнала Vogue снимке модель предстала в сером платье-пиджаке, корсете и в массивной обуви. Она держала собаку на поводке.
Представители PETA потребовали у издания извиниться перед общественностью за публикацию фотографии.
«

"Призывать людей покупать собак, которые подверглись болезненной процедуре, являющейся незаконной в Великобритании, совершенно неуместно. Издание транслирует сообщение о том, что животные – это просто модные аксессуары, а не существа, заслуживающие уважения", – высказались активисты.

В ответ представитель глянца заявил, что фотосессия состоялась в Нью-Йорке, где разрешено купировать уши животным.
В 2006 году на территории Великобритании запретили подрезать уши собакам. Но по наблюдениям защитников животных, некоторые хозяева проигнорировали закон.
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ШоубизИрина ШейкPETAВеликобританияНью-Йорк (город)В миреШоу-бизнесЗнаменитости
 
 
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