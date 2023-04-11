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Опубликован рейтинг городов Подмосковья по уборке территорий - РИА Новости, 11.04.2023
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Новости Подмосковья
 
16:35 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/reyting-1864555525.html
Опубликован рейтинг городов Подмосковья по уборке территорий
Опубликован рейтинг городов Подмосковья по уборке территорий - РИА Новости, 11.04.2023
Опубликован рейтинг городов Подмосковья по уборке территорий
Городские округа Люберцы, Мытищи и Долгопрудный стали лидерами среди муниципалитетов по итогам первой недели "Месяца чистоты и благоустройства в Подмосковье",... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:35
2023-04-11T16:35
новости подмосковья
люберцы
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Городские округа Люберцы, Мытищи и Долгопрудный стали лидерами среди муниципалитетов по итогам первой недели "Месяца чистоты и благоустройства в Подмосковье", сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий региона."Месяц чистоты и благоустройства" стартовал в Московской области 1 апреля. Коммунальные предприятия проводят генеральную уборку территорий, прогребание газонов, мойку контейнерных площадок, ремонт и покраску скамеек, урн, ограждений, элементов детских и малых архитектурных форм."Активно с задачей справляются в Серебряных Прудах, Люберцах, Кашире, Одинцовском, Мытищах, Королеве, Долгопрудном, Талдомском, Пушкинском и Лыткарино – в данных муниципалитетах процент выполнения работ от 34% до 41%, что является положительным примером", - цитирует пресс-служба главу ведомства Светлану Аипову.В сообщении добавляется, что в "красной" зоне находятся 11 городских округов, где процент выполнения поставленных задач не превышает 14%. В список отстающих муниципалитетов вошли Клин, Краснознаменск, Можайск, Жуковский, Сергиев-Посад, Луховицы, Орехово-Зуево, Зарайск, Дубна и Дмитров.
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люберцы
московская область (подмосковье)
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люберцы, московская область (подмосковье), мытищи
Новости Подмосковья, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Мытищи

Опубликован рейтинг городов Подмосковья по уборке территорий

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРаботник коммунальных служб убирает улицу
Работник коммунальных служб убирает улицу - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работник коммунальных служб убирает улицу
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Городские округа Люберцы, Мытищи и Долгопрудный стали лидерами среди муниципалитетов по итогам первой недели "Месяца чистоты и благоустройства в Подмосковье", сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий региона.
"Месяц чистоты и благоустройства" стартовал в Московской области 1 апреля. Коммунальные предприятия проводят генеральную уборку территорий, прогребание газонов, мойку контейнерных площадок, ремонт и покраску скамеек, урн, ограждений, элементов детских и малых архитектурных форм.
"Активно с задачей справляются в Серебряных Прудах, Люберцах, Кашире, Одинцовском, Мытищах, Королеве, Долгопрудном, Талдомском, Пушкинском и Лыткарино – в данных муниципалитетах процент выполнения работ от 34% до 41%, что является положительным примером", - цитирует пресс-служба главу ведомства Светлану Аипову.
В сообщении добавляется, что в "красной" зоне находятся 11 городских округов, где процент выполнения поставленных задач не превышает 14%. В список отстающих муниципалитетов вошли Клин, Краснознаменск, Можайск, Жуковский, Сергиев-Посад, Луховицы, Орехово-Зуево, Зарайск, Дубна и Дмитров.
Дорожные службы Подмосковья проводят генеральную уборку после зимы - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Генеральную уборку дорог в Подмосковье завершат 1 мая
3 апреля, 13:32
 
Новости ПодмосковьяЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Мытищи
 
 
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