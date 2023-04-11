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Опубликован рейтинг городов Подмосковья по уборке территорий
Опубликован рейтинг городов Подмосковья по уборке территорий - РИА Новости, 11.04.2023
Опубликован рейтинг городов Подмосковья по уборке территорий
Городские округа Люберцы, Мытищи и Долгопрудный стали лидерами среди муниципалитетов по итогам первой недели "Месяца чистоты и благоустройства в Подмосковье",... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T16:35
2023-04-11T16:35
2023-04-11T16:35
новости подмосковья
люберцы
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Городские округа Люберцы, Мытищи и Долгопрудный стали лидерами среди муниципалитетов по итогам первой недели "Месяца чистоты и благоустройства в Подмосковье", сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий региона."Месяц чистоты и благоустройства" стартовал в Московской области 1 апреля. Коммунальные предприятия проводят генеральную уборку территорий, прогребание газонов, мойку контейнерных площадок, ремонт и покраску скамеек, урн, ограждений, элементов детских и малых архитектурных форм."Активно с задачей справляются в Серебряных Прудах, Люберцах, Кашире, Одинцовском, Мытищах, Королеве, Долгопрудном, Талдомском, Пушкинском и Лыткарино – в данных муниципалитетах процент выполнения работ от 34% до 41%, что является положительным примером", - цитирует пресс-служба главу ведомства Светлану Аипову.В сообщении добавляется, что в "красной" зоне находятся 11 городских округов, где процент выполнения поставленных задач не превышает 14%. В список отстающих муниципалитетов вошли Клин, Краснознаменск, Можайск, Жуковский, Сергиев-Посад, Луховицы, Орехово-Зуево, Зарайск, Дубна и Дмитров.
https://ria.ru/20230403/uborka-1862635563.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люберцы, московская область (подмосковье), мытищи
Новости Подмосковья, Люберцы, Московская область (Подмосковье), Мытищи